Posnetki surove vojaške moči: bodo te "pošasti" pregnale ruskega okupatorja? #video

Ameriški tank abrams, ki nosi ime po generalu iz vietnamske vojne Creightonu Abramsu in stane okoli devet milijonov dolarjev, prednjači z močnim oklepom ter elektroniko, ki mu omogoča, da zadene sovražnika mimo skoraj vseh ovir v vseh vremenskih razmerah. Kako deluje, si poglejte v zgornjem videu. Bojni tanki leopard medtem zaradi svoje vsestranskosti veljajo za ene najboljših na svetu in bi po mnenju mnogih lahko spremenili potek vojne v Ukrajini. Izstopajo po tem, da lahko na cilje na razdalji do pet kilometrov streljajo med premikanjem v vse smeri in da so razmeroma preprosti za vzdrževanje.

Nemčija je po večmesečnem oklevanju odobrila dobavo 14 bojnih tankov leopard 2A6 Ukrajini. Dobavo teh tankov Ukrajini so napovedale še Poljska, Finska, Španija in Norveška, ZDA pa so oznanile, da bodo Ukrajini zagotovile 31 bojnih tankov M1 abrams.

Poleg Nemčije jih uporabljajo številne evropske države

Bojni tanki leopard zaradi svoje vsestranskosti veljajo za ene najboljših na svetu in bi po mnenju mnogih lahko spremenili potek vojne v Ukrajini. Poleg Nemčije jih uporabljajo številne evropske države, skupno naj bi jih evropske države imele več kot 2.000.

Leopard s polnim dizelskim rezervoarjem prevozi približno 500 kilometrov in doseže hitrost do 68 kilometrov na uro. Foto: Guliverimage

Tank tehta okoli 60 ton in ima štiričlansko posadko. S polnim dizelskim rezervoarjem prevozi približno 500 kilometrov in doseže hitrost do 68 kilometrov na uro. Tanki izstopajo po tem, da lahko na cilje na razdalji do pet kilometrov streljajo med premikanjem v vse smeri in da so razmeroma preprosti za vzdrževanje.

Kmalu naj bi se v Nemčiji začelo tudi usposabljanje ukrajinskih vojakov za uporabo leopardov. Prvi tanki bi lahko v Ukrajino prispeli čez približno tri mesece.

Tanki leopard. Video: Reuters

Oborožitev abramsov je klasična

Tank M1 abrams tehta do 75 ton, odvisno od različice, zato ni veliko mostov, ki ga prenesejo. Doseže lahko hitrost 67,5 kilometra na uro, njegov doseg pa je 426 kilometrov. Oborožitev je klasična s 120-milimetrskim topom in dvema težkima strojnicama. Prednjačijo z močnim oklepom in elektroniko, ki jim omogoča, da zadenejo sovražnika mimo skoraj vseh ovir v vseh vremenskih razmerah.

Tank M1 abrams tehta do 75 ton. Doseže lahko hitrost 67,5 kilometra na uro, njegov doseg pa je 426 kilometrov. Foto: Reuters

Ameriški tank, ki nosi ime po generalu iz vietnamske vojne Creightonu Abramsu in stane okoli devet milijonov dolarjev, je precej bolj zapleteno vzdrževati kot druge tanke, vzdrževanje pa zahteva posebej izurjeno osebje.

Za bojišča v Ukrajini so tako ameriški abramsi sicer manj primerni od nemških leopardov, predvsem zato, ker so manj mobilni ter delujejo na kerozin, ne na cenejše in dostopnejše dizelsko gorivo.