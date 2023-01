Golob pozdravil odločitev Nemčije glede dobave tankov leopard Ukrajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Robert Golob je danes pozdravil odločitev Nemčije, ki je odobrila dobavo bojnih tankov leopard Ukrajini, a ob tem podaril, da gre za izrazito nemško notranjepolitično vprašanje. Premier tudi ne verjame, da bo to imelo odločilen vojaški vpliv, odločitev vidi predvsem kot zelo močno simbolno sporočilo.

"Vesel sem, da so se tako odločili," je na novinarsko vprašanje v izjavi na Brdu pri Kranju, kjer je nagovoril udeležence posveta slovenske diplomacije, dejal Golob.

"Ne verjamem, da bo to imelo odločilen vojaški vpliv, je pa to zelo močno simbolno sporočilo," je dodal. Nemčija po njegovih besedah s to odločitvijo na nek način "požiga mostove, ki jih je držala odprte".

Nemčija sprostila dobavo tankov tudi drugim državam

Nemčija je danes prižgala zeleno luč za dobavo tankov leopard Ukrajini. Berlin bo Ukrajini dobavil 14 tankov leopard 2A6 iz zalog nemške vojske, obenem pa je dal dovoljenje drugim državam, da Kijevu dobavijo omenjene tanke.

Odločitev je nemški kancler Olaf Scholz sprejel po pritisku Kijeva in več zahodnih držav, naj Nemčija izda dovoljenje za dobavo leopardov, ki jih je Ukrajini pripravljeno dobaviti več evropskih držav. Nemčija mora kot proizvajalka odobriti vsak izvoz tankov, tudi iz drugih držav, vendar je bila do tega doslej zadržana.