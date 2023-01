Scholz zagovarja odločitev glede leopardov, a svari pred eskalacijo konflikta

"Pod nobenim pogojem ne bomo poslali kopenskih enot. Rekel sem, da ne bo neposredne vpletenosti Natovih vojakov v ukrajinsko vojno. Tega ni bilo do zdaj in tudi v prihodnje ne bo. In na to se lahko vsi zanesejo," je dejal Scholz.

Scholz je glede odločitve za dobavo leopardov v svojem nagovoru dejal, da se Nemčija pri vojaški podpori Ukrajini ravna po načelu storiti, kar je treba, hkrati pa se izogniti stopnjevanju konflikta med Natom in Rusijo.

"V vsem, kar počnemo, moramo vedno jasno povedati, da delamo, kar je treba in mogoče, da podpremo Ukrajino, a da hkrati preprečujemo, da bi vojna prerasla v vojno med Rusijo in Natom," je dejal Scholz v parlamentu. "To načelo bomo upoštevali še naprej," je zatrdil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Obenem je skušal pomiriti pomisleke tistih, ki jih skrbi pošiljanje bojnih tankov Ukrajini. "V naši državi so državljani, ki jih skrbi. Tem državljanom želim reči: Zaupajte mi! Zaupajte vladi."

Današnja odločitev Berlina glede tankov pričakovana

Današnja odločitev Berlina glede tankov je bila pričakovana, potem ko so nemški mediji že v torek poročali, da je Scholz privolil v dobavo leopardov Kijevu, vlada pa naj bi tudi drugim državam dala dovoljenje za dobavo teh tankov nemške izdelave Ukrajini. Nemčija je bila sicer dolgo časa zadržana do te odločitve.

Scholz je po nagovoru v bundestagu odgovarjal tudi na vprašanja poslancev v zvezi z dobavo tankov Ukrajini. Poslance je med drugim zanimalo, zakaj je Nemčija spremenila stališče glede pošiljanja tankov in zakaj na to ne gleda več kot na provokacijo.

Scholz: Bila bi huda napaka, če bi Nemčija delovala na lastno pest

Scholz je ponovil, da bi bila huda napaka, če bi Nemčija delovala na lastno pest, in da se je treba usklajevati s partnerji in zavezniki. Pri tem je zanikal, da je kdaj uporabil besedo "provokacija". "Provokacija je ruska agresija proti Ukrajini", je dejal.

"Zagotovili smo široko podporo Ukrajini, da brani svojo suverenost. In zavračamo idejo, da bi Putin vladal Ukrajini," je še dejal.

Pri tem je zavrnil očitke, da je Nemčija naredila premalo za vojaško podporo Ukrajini. "Nemčija bo vedno v ospredju, ko gre za podporo Ukrajini," je obljubil. Po njegovih besedah je Nemčija skupaj z Veliko Britanijo največja dobaviteljica orožja Ukrajini za ZDA. Dejal je še, da bodo zahodne zaveznice še naprej podpirale Ukrajino.

Kancler je pri tem izključil možnost dobave bojnih letal ali napotitve kopenskih sil, poroča dpa. Kot je dejal, se stališče, ki ga delita z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom glede pošiljanja bojnih letal Ukrajini, ni spremenilo.

Nemški kancler opozoril, da je pomembno razmišljati o obnovi Ukrajine

"Pod nobenim pogojem ne bomo poslali kopenskih enot. Rekel sem, da ne bo neposredne vpletenosti Natovih vojakov v ukrajinsko vojno. Tega ni bilo do zdaj in tudi v prihodnje ne bo. In na to se lahko vsi zanesejo," je dejal Scholz.

Ob orožju pa je, kot je dejal, pomembno, da "ne izgubimo izpred oči druge pomoči". Pomembno je še naprej zagotavljati humanitarno pomoč in zavarovati ukrajinsko infrastrukturo. Pomembno je tudi razmišljati o obnovi Ukrajine, za kar si že prizadevajo, je pojasnil kancler.

Kot so danes sporočili v Berlinu, bo Nemčija Kijevu dobavila 14 tankov leopard 2A6 iz zalog nemške vojske. Prvi tanki bi lahko v Ukrajino prispeli čez približno tri mesece, je po sestanku obrambnega odbora bundestaga danes povedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je dejal, se bo usposabljanje in določanje oskrbovalnih poti začelo zelo hitro.

Pistorius je odločitev o dobavi tankov označil za "zgodovinsko", ker je bila sprejeta na usklajen način v ozadju "zelo eksplozivnih razmer v Ukrajini".

"To ni razlog za veselje," je ob tem opozoril in dodal, da ima veliko razumevanja za tiste, ki so zaskrbljeni. "Jasno pa je, da ne bomo postali udeleženka v vojni, za to bomo poskrbeli," je zagotovil po poročanju dpa.