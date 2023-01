Nemški kancler sprejel težko pričakovano odločitev, ki bo razveselila Ukrajince

Po poročanju Spiegla in ntv, ki se sklicujeta na vladne vire v Berlinu, naj bi Nemčija Ukrajini dobavila najmanj eno četo leopardov 2A6. Četo v nemški vojski sestavlja 14 tankov, navaja ntv.

Berlin naj bi tudi drugim državam, ki uporabljajo leoparde, denimo Poljska, dal dovoljenje za ponovni izvoz nemških tankov v Ukrajino, so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali viri v vladnih krogih.

V Berlinu so potrdili, da so prejeli prošnjo Varšave

Poljska je sicer prav danes Nemčijo zaprosila za dovoljenje za dobavo leopardov Ukrajini in jo pozvala, naj se pridruži koaliciji držav, ki namerava Kijev podpreti s tovrstnimi tanki. V Berlinu so potrdili, da so prejeli prošnjo Varšave in zagotovili, da jo bodo obravnavali kar se da hitro.

Ameriški mediji pa so pred tem poročali, da so tudi ZDA pripravljene Ukrajini dobaviti svoje bojne tanke abrams. ZDA bi lahko že ta teden napovedale dobavo znatnega števila tankov M1 abrams Ukrajini, je poročal Wall Street Journal.

Pred odločitvijo Berlina so očitno potekala večdnevna intenzivna posvetovanja z zavezniki, predvsem v Washingtonu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kancler Scholz je namreč vseskozi ponavljal, da je Nemčija pripravljena odobriti dobavo tankov leopard le v sodelovanju z drugimi zaveznicami, predvsem ZDA.