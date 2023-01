Prekinjeno šolanje za pet milijonov otrok: nevarnost je prevelika, da bi jih pustili v šolo

Na izobraževanje otrok pa poleg vojne, ki traja že enajst mesecev, vplivajo tudi posledice dveh let pandemije covid-19 in več kot osem let vojne v vzhodni Ukrajini, je v današnji izjavi opozoril Unicef.

"Šola in predšolska izobraževalna okolja otrokom dajejo pomemben občutek strukture in varnosti, prekinitve izobraževanja pa bi lahko na otrocih pustile posledice za vse življenje," je povedala Afshan Khan, Unicefova regionalna direktorica za Evropo in Srednjo Azijo.

"Ko govorimo o izobraževanju, ne obstaja gumb za premor. Ni mogoče preprosto zamrzniti izobraževanja otrok in se k njemu vrniti, ko opravimo druge prednostne naloge, ne da bi pri tem tvegali prihodnosti celotne generacije," je opozorila.

Starši ne želijo, da otroci obiskujejo pouk v živo

Na tisoče šol, vrtcev ali drugih izobraževalnih ustanov po vsej državi je bilo poškodovanih ali uničenih zaradi eksplozivnega orožja. Obenem pa mnogo staršev in skrbnikov ne želi, da otroci obiskujejo pouk v živo, saj se bojijo za svoje otroke.

Unicef si v sodelovanju z ukrajinsko vlado prizadeva, da bi se otroci vrnili v učilnice, kjer je to varno. Kjer to ni mogoče, pa si organizacija prizadeva, da bi učenci nadaljevali izobraževanje na daljavo prek spleta in s pomočjo drugih alternativ.

Do nedavnega se je več kot 1,9 milijona otrok izobraževalo prek spleta, 1,3 milijona otrok pa prek spleta in v živo. Nedavni napadi na električno in drugo energetsko infrastrukturo pa so povzročili obsežne izpade električne energije, kar je vplivalo na skoraj vse otroke v Ukrajini, kar pomeni izziv tudi za izvajanje pouka na daljavo.

Dva od treh otrok beguncev iz Ukrajine se ne šolata

Po ocenah trenutno dva od treh otrok beguncev iz Ukrajine nista vključena v izobraževalni sistem države, kamor so prebežali.

Unicef v Ukrajini poziva k prenehanju napadov na izobraževalne ustanove in druge civilne objekte, vključno z energetsko infrastrukturo, od katere so odvisni otroci in družine. V državah gostiteljicah pa poziva k dajanju prednosti vključevanju otrok beguncev v nacionalne izobraževalne sisteme v živo na vseh stopnjah izobraževanja, zlasti v predšolski vzgoji in osnovnošolskem izobraževanju, so še sporočili iz Slovenske fundacije Unicef.