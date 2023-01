Putinov propagandist Satanovski: Pobiti bi bilo treba na desettisoče ameriških vojakov

Verjetno bi Ukrajini brez ameriške vojaške pomoči že trda predla. Zato ne preseneča, da so ZDA, ki so bile tekmec Moskve že v času hladne vojne, pogosto na tnalu Putinovih propagandistov. Pred kratkim se je Američanov lotil Jevgenij Satanovski, ki je po svojem osnovnem poklicu ekonomist, znan pa je tudi kot strokovnjak za Bližnji vzhod.

Likvidacije ameriških vojakov

V zadnjem času pa seveda veliko govori tudi o vojni v Ukrajini. Satanovski je velik podpornik vojne proti ruski zahodni sosedi. Je velik prijatelj ruskega televizijskega voditelja Vladimirja Solovjova, ki ga tudi vabi v svojo večerno pogovorno oddajo. V zadnji pogovorni oddaji je Satanovski razpravljal o tem, kako ZDA prisiliti, da ne bi več podpirale Ukrajine, piše nemški Focus.

Im russischen Staatsfernsehen: Putins Propagandisten wollen zig Amerikaner töten - nur einen nicht https://t.co/XLRlNO2N8k — FOCUS online (@focusonline) January 22, 2023

"Na kaj se odzivajo ZDA? ZDA se odzivajo na dve stvari: na grožnjo s fizičnim uničenjem in na umiranje njihovih vojakov. Kar vemo od korejske in vietnamske vojne, je to, da lahko na desettisoče mrtvih ameriških vojakov zelo vpliva na ameriško javno mnenje. Ponavljam, ne nekaj tisoč mrtvih ameriških vojakov kot v Afganistanu in Iraku, ampak nekaj deset tisoč. Kdo jih bo likvidiral in kako, je popolnoma vseeno, ampak to je eden od ciljev, s katerim bi lahko vplivali na ameriško vodstvo," je predlagal Satanovski.

Rusi bi prizanesli Tuckerju Carlsonu

V ruski televizijski pogovorni oddaji je poleg Satanovskega nastopil ruski politični analitik Dmitrij Drobnicki. Ta je dejal, da bi morali Rusi prizanesti nekemu Američanu, ki ga nikakor ne bi smeli ubiti. To je ameriški televizijski voditelj na Fox News Tucker Carlson. Carlsona so Rusi vzljubili, ker je kritičen do Ukrajine in ker ne podpira ameriške vojaške pomoči Kijevu.

Satanovski o tem, da se Zahod ne boji več Rusije: