Zaveznice proti grožnjam Severne Koreje: Ne izključujemo odgovora z orožjem

Washington, Seul in Tokio bodo okrepili svoje varnostno sodelovanje.

ZDA, Južna Koreja in Japonska so danes obljubile, da bodo v luči številnih izstrelitev balističnih raket Pjongjanga, zaradi katerih so se napetosti v regiji še povečale, preučile vse možnosti odziva proti Severni Koreji. Ne izključujejo tudi odgovora z orožjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posebni predstavnik ZDA za Severno Korejo Sung Kim se je v indonezijski prestolnici Džakarta pogovarjal z južnokorejskim kolegom Kim Gunnom in visokim uradnikom japonskega zunanjega ministrstva Takehirom Funakošijem, kjer so skupaj opozorili na grožnjo Pjongjanga regionalni varnosti, piše STA.

Popuščali ne bodo

Gunn je dejal, da je Pjongjang postal agresivnejši pri grožnjah z jedrskimi ukrepi in da bodo tri zaveznice uskladile sankcije proti Severni Koreji kljub kitajskemu in ruskemu vetu resolucije o obsodbi raketnih izstrelitev Severne Koreje. "Na nadaljnje provokacije Severne Koreje se bo mednarodna skupnost odločno in enotno odzvala," je še dodal.

Washington, Seul in Tokio bodo po besedah Funakošija okrepili svoje varnostno sodelovanje. "Severno Korejo pa pozivamo, naj se iskreno odzove na naš poziv k dialogu. Naša zavezanost denuklearizaciji bo ostala neomajna," je nadaljeval.

Napetosti v regiji so se v zadnjih tednih povečale, še zlasti po nizu izstrelitev balističnih raket Pjongjanga, kar je naletelo na obsodbe številnih voditeljev v regiji in po svetu. Seul in Washington že več mesecev opozarjata, da se Pjongjang pripravlja na izvedbo svojega sedmega jedrskega poskusa.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je medtem nedavno izjavil, da je končni cilj Severne Koreje postati "najmočnejša jedrska sila na svetu". Foto: Reuters