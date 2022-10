Biden: Če nima namena, zakaj kar naprej govori o jedrskem orožju? #vŽivo

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek izrazil skepso glede izjav ruskega predsednika Vladimirja Putina, da ne namerava uporabiti jedrskega orožja v Ukrajini.

"Če nima namena, zakaj kar naprej govori o tem? Zakaj govori o možnosti uporabe taktičnega jedrskega orožja?" je dejal Biden v intervjuju za televizijo NewsNation.

“If [Putin] has no intention, why does he keep talking about [the ability to use a tactical nuclear weapon]?”, President #Biden told @CNN. "He’s been very dangerous in how he’s approached this. He can end this all, get out of #Ukraine". pic.twitter.com/fXf7yY19Xr