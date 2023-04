Na večerji dopisnikov Bele hiše tudi šale na račun Bidnove starosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni gost zabavnega programa po večerji je bil dopisnik satirične oddaje Daily Show, Roy Wood mlajši, ki se je nekoliko ponorčeval iz 80-letnega Joeja Bidna, ker se poteguje za drugi mandat v Beli hiši. To bi lahko pomenilo, da bo pri 86 letih še vedno predsednik.

Wood je ob tem omenil nedavne ostre proteste v Franciji proti zvišanju upokojitvene starosti. "V Franciji so se uprli, ker ne želijo delati do 64. leta starosti, pri nas pa imamo 80-letnika, ki nas prosi, da bi delal še štiri leta," se je pošalil Wood in izvabil širok nasmeh predsednika ZDA.

Foto: Reuters "O našem predsedniku lahko rečete, kar hočete, toda svoje delo opravi z odliko, takoj ko se zbudi iz dremeža," je dodal Wood.

Tudi Biden zbijal šale

Biden, ki je šale na svoj račun sprejemal z nasmehom, pa se je v svojem nagovoru med drugim ponorčeval iz 92-letnega medijskega mogotca in lastnika konservativne televizijske mreže Fox News Ruperta Murdocha ter iz nedavno odslovljenega voditelja na ameriški televiziji CNN Dona Lemona.

Foto: Reuters Poleg tradicionalnih komičnih vložkov so bili del prireditve tudi pozivi k medijski svobodi in osvoboditvi novinarjev, zaprtih v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je namreč pozval k izpustitvi Evana Gershkovicha, 31-letnega dopisnika časnika Wall Street Journal, ki so ga v Rusiji konec marca priprli zaradi domnevnega vohunjenja za ZDA. Novinar obtožbe odločno zanika in trdi, da je v Rusiji opravljal novinarsko delo.

Foto: Reuters Politična in medijska elita Washingtona se je na vsakoletni tradicionalni slovesnosti v ameriški prestolnici znova zbrala v velikem številu, potem ko je priljubljenost tega dogodka v zadnjih letih nekoliko usahnila.

Trump dogodek bojkotiral

Biden je lani tradicijo nagovora predsednika ZDA na vsakoletni večerji dopisnikov Bele hiše obnovil po šestletnem premoru, saj je nekdanji predsednik Donald Trump v obdobju svojega mandata dogodek bojkotiral, udeležba pa je bila v zadnjih letih omejena tudi zaradi pandemije.

Letošnji dogodek je bil po drugi strani znova razprodan, med 2.600 gosti pa sta bila tako Biden kot podpredsednica Kamala Harris.