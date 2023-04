Biden ob vnovični kandidaturi za predsednika: Dokončajmo delo

Kandidaturo je Biden objavil v triminutnem videonagovoru natanko štiri leta po tistem, ko je objavil svojo prvo predsedniško kandidaturo, ki jo je nato leta 2020 ovenčal z zmago proti republikancu Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

President Joe Biden has announced he's running for reelection in 2024, setting the stage for a potential rematch against his predecessor, Donald Trump.



