Toliko davka na dohodek sta lani plačala zakonca Biden

Predsednik ZDA Joe Biden in prva dama Jill Biden sta v torek objavila davčni napovedi za leto 2022, iz katerih je razvidno, da sta skupaj plačala 169.820 dolarjev davkov. Kot so sporočili iz Bele hiše, je Biden s tem, ko je zadnjih 25 let vsako leto objavil napoved, "ponovno dokazal svojo zavezanost transparentnosti do ameriškega ljudstva".