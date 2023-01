Ivana Trump nekdanji varuški zapustila psa in drago stanovanje, Donaldu niti centa

73-letnica je večino svojega premoženja zapustila svojim trem otrokom − Donaldu Trumpu mlajšemu, Ivanki in Eriku − ter svoji nekdanji varuški Susanni Dorothy Curry, ki ji je na Miami Beachu na Floridi podarila stanovanje v vrednosti okoli 920 tisoč evrov. To je danes ocenjeno na dober milijon evrov, poroča Redfin, ima pa eno spalnico in kopalnico.

Varuška je poleg stanovanja podedovala tudi kužka, je razvidno iz zapuščinskih zapisov, ki jih je pregledal Insider.

"Svojega psa Tigerja Trumpa in kateregakoli drugega hišnega ljubljenčka, ki bi si ga morda lastila po smrti, dajem in zapuščam svoji prijateljici Susanni Dorothy Curry," je zapisano v dokumentu.

Ivana Trump’s will revealed: Former nanny to get $1.1 million Miami condo and her dog while ex-husband Donald Trump gets nothing https://t.co/4UAdCdRCaQ — DAILYSWEB (@JacintoScorgie) January 21, 2023

Po karieri varuške je delala kot Ivanina osebna asistentka

Ivana je poskrbela tudi za to, če bi Curryjeva umrla pred njo. Če bi se to zgodilo, bi pes Tiger odšel k Ericu, poroča New York Post.

Curryjeva je za družino Trump delala več desetletij, o njej pa se je leta 2017 Ivana razpisala celo v knjigi "Raising Trump". Ko so otroci odrasli, je Curryjeva delo nadaljevala kot Ivanina asistentka.

Ivanina želja je bila tudi, da njeno garderobo podarijo ameriškemu Rdečemu križu in dobrodelni organizaciji Vojski odrešitve. Donald Trump od Ivane ni prejel niti centa, mu je pa, tako kot svojim otrokom, podelila možnost soupravljanja njenega nepremičninskega premoženja, med drugim na Češkem, v Franciji in pozlačeno meščansko hišo v newyorški soseski Upper East Side.