Na prodaj je hiša pokojne Ivane Trump #foto

Julija letos je na svojem domu v New Yorku umrla Ivana Trump, prva žena podjetnika in nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Hišo, v kateri je umrla, pa njeni trije otroci Donald ml., Eric in Ivanka zdaj prodajajo, na trg so jo poslali s ceno 26,5 milijona dolarjev oziroma okoli 25,5 milijona evrov.

Foto: Profimedia

Fotografije notranjosti razkrivajo, da je podobno kot njen bivši mož Donald tudi Ivana uživala v razkošni notranji opremi, prostori so namreč polni bogatih preprog, lestencev iz kristala, marmorja in pozlačenih detajlov.

Foto: Profimedia

Hišo z okoli 800 kvadratnih metrov bivalnih površin je Ivana Trump kupila leta 1992, istega leta, kot se je ločila od Trumpa, zanjo pa je odštela takratnih 2,5 milijona dolarjev.

Foto: Profimedia

V svoji knjigi Raising Trump, ki jo je izdala leta 2017, je svoj dom opisala kot luksuzen in ekscentričen ter dodala, da bi "tako živel francoski kralj Ludvik XVI., če bi imel denar". Njen mlajši sin Eric je o hiši dejal: "Moja mama jo je oboževala, ker je odražala njen slog in eleganco. Utelešala je Ivano Trump."

Preberite še: