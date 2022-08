Donald Trump nekdanjo ženo pokopal kar na svojem igrišču za golf

Nekdanjo ženo nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa Ivano Trump so pokopali kar v Trumpovem golf klubu v New Jerseyju. Razlog za to bi lahko bile davčne olajšave.

Ivana Trump je umrla 14. julija, potem ko je padla po stopnicah na svojem domu na Manhattnu.

A kljub temu, da Trumpovi veljajo za premožno družino, Ivanin grob ne nakazuje na to, da tam leži nekdanja žena nekdanjega ameriškega predsednika in enega izmed bogatejših Američanov. Parcela, kjer je postavljen grob, leži sredi zelenice, na njej pa je povsem preprost nagrobni kamen z njenim imenom ter letnicama rojstva in smrti.

Foto: Reuters

Pri odločitvi, da jo pokopljejo na igrišču za golf, v ozadju davčne kalkulacije

Številni mediji poročajo, da gre pri odločitvi, da jo pokopljejo na golf igrišču, za davčne kalkulacije. V New Jerseyju so zemljišča s pokopališči oproščena vseh davkov in obdavčitev, Ivanin grob pa bi tako v zvezni državi, kjer so davki izjemno visoki, lahko služil kot davčna olajšava za Trumpov družinski sklad, ki je lastnik igrišča za golf.

Ivana Trump je umrla 14. julija na svojem domu. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Trump imel za zemljišče že več različnih načrtov: od mavzoleja do zasebnega družinskega pokopališča

V skladu z davčnim zakonikom zvezne države New Jersey je vsako zemljišče, ki je namenjeno pokopališču, oproščeno vseh davkov. Številnih davkov so oproščene tudi pokopališke družbe, poroča Business Insider.

Trump že vsaj desetletje načrtuje, da bi na igrišču zgradil pokopališča. Po nekaterih informacijah je pred leti nameraval zgraditi celo mavzolej, v katerem bi bil nekoč pokopan sam.

Leta 2017 je časnik The Washington Post poročal, da je Trump spremenil načrt in na isti lokaciji načrtoval zasebno družinsko pokopališče z desetimi parcelami. Trump je predlog dodatno spremenil, tako da je vključil pokopališče z 284 parcelami, na katerem bi bila grobna mesta na voljo za prodajo.

Foto: Reuters

Ivana Trump je bila Donaldova prva žena in tudi mati njegovih treh otrok Donalda mlajšega, Erika in Ivanke. Z Donaldom Trumpom sta bila poročena med letoma 1977 in 1992, po ločitvi pa sta se oba poročila še dvakrat, le da se je Ivana obakrat tudi ločila.