Leta 2022 so se za vedno poslovili številni glasbeniki, igralci, umetniki in politiki. Foto: STA/Cover Images

Leta 2022 so se poslovili številni znani ali kako drugače pomembni ljudje. Zagotovo je treba izpostaviti smrt kraljice Elizabete II., ki je letošnje leto najbolj zaznamovala. Umrla sta tudi zadnji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov in nekdanji japonski premier Šinzo Abe, ki je bil ustreljen. Slovencev se je zagotovo najbolj dotaknila smrt pisatelja Borisa Pahorja in igralca Radka Poliča, glasbeni svet pa je v začetku leta pretresla še nenadna smrt legendarnega pevca skupine Parni Valjak Akija Rahimovskega.

V Sloveniji smo leta 2022 izgubili precej pomembnih imen:

1. Boris Pahor (1913–2022)

Pisatelj Boris Pahor je umrl 30. maja v Kontovelu pri Trstu. Star je bil 109 let. Za svoja literarna dela je prejel vrsto nagrad in časti, med drugim Prešernovo nagrado (1992), ob 102. rojstnem dnevu pa je prejel tudi častni naziv kulturni ambasador Republike Slovenije.

Pisatelj Boris Pahor je umrl 30. maja v Kontovelu pri Trstu. Foto: Ana Kovač

2. Radko Polič Rac (1942–2022)

Filmski in gledališki igralec Radko Polič, vsem poznan pod vzdevkom Rac, je umrl 15. septembra v 81. letu starosti. Zaigral je v več kot sto gledaliških predstavah ter prav toliko filmih in radijskih igrah. Za svoje delo je leta 2002 prejel Borštnikov prstan, leta 2007 pa Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Filmski in gledališki igralec Radko Polič je umrl 15. septembra. Foto: Daniel Novaković/STA

3. Enzo Hrovatin (1961–2022)

Legendarni član skupine Faraoni Enzo Hrovatin se je poslovil 2. decembra. Star je bil 61 let. Bil je avtor in izvajalec številnih zimzelenih glasbenih uspešnic, med drugim skladb Solinar, Ti znaš, Mi ljudje smo kot morje, Peškador, Kar je res, je res in Sem takšen (ker sem živ). Ustvarjal je tudi kot solist, v zadnjih letih pa je njegovo življenje zaznamovala bolezen, zaradi katere je zavil tudi v druge umetniške vode, predvsem v slikarstvo.

Legendarni član skupine Faraoni Enzo Hrovatin je umrl 2. decembra. Foto: Mediaspeed

4. Domen Slana (1967–2022)

V 56. letu starosti je 26. decembra umrl umetnik Domen Slana, sin Franceta Slane in Dore Plestenjak ter polbrat Jana Plestenjaka. Živel je v Puštalu pri Škofji Loki in deloval kot samostojni umetnik.

Umetnik Domen Slana je umrl 26. decembra. Foto: Mediaspeed

5. Borut Šuklje (1958–2022)

Po dolgi bolezni je 19. junija v 64. letu umrl nekdanji minister in diplomat Borut Šuklje. Zadnja leta je deloval kot mednarodni svetovalec za področje Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. Med letoma 1990 in 1992 je bil programski direktor RTV Slovenija, od 1992 do 1994 pa direktor takratnega vladnega urada za informiranje. Bil je tudi minister za kulturo, generalni sekretar vlade Janeza Drnovška, notranji minister in slovenski veleposlanik v Beogradu. Znan je bil še kot aktiven komentator aktualnega dogajanja v mednarodni skupnosti, objavil je številne kolumne.

Nekdanji minister in diplomat Borut Šuklje je umrl 19. junija. Foto: STA, Wikipedia

6. Ivo Hvalica (1936–2022)

V starosti 86 let je 28. avgusta po krajši bolezni umrl nekdanji poslanec državnega zbora in politik Ivo Hvalica. Poznan je bil kot neumoren govornik, z najdaljšim govorom se je zapisal v zgodovino slovenskega parlamenta. Ob obstrukciji zakona o privatizaciji igralnic leta 1995 je namreč govoril več kot štiri ure.

Nekdanji poslanec državnega zbora in politik Ivo Hvalica je umrl 28. avgusta. Foto: Ana Kovač

7. Jože Mencinger (1941–2022)

26. avgusta se je poslovil znani ekonomist in nekdanji politik Jože Mencinger. Umrl naj bi na polotoku Pelješac, neuradno med kopanjem zaradi posledic kapi. Dva mandata je bil rektor Univerze v Ljubljani (1998−2005). Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen 5. maja 2011.

Ekonomist in politik Jože Mencinger je umrl 26. avgusta. Foto: Bojan Puhek

8. Miha Žibrat (1952–2022)

V 69. letu starosti je 8. junija umrl Miha Žibrat, dolgoletni športni novinar in urednik na TV Slovenija. Od leta 2000 do 2010 je vodil Društvo športnih novinarjev Slovenije. Še nedavno je sodeloval pri filmu Pot domov o nekdanjem košarkarju in trenerju Juretu Zdovcu. Spremljal in komentiral je alpsko smučanje, košarko, veslanje, plavanje, tenis in druge športe.

Športni novinar in uredniki na TV Slovenija Miha Žibrat je umrl 8. junija. Foto: Vid Ponikvar

9. Roman Uranjek (1961–2022)

V starosti 60 let je 20. avgusta umrl akademski slikar Roman Uranjek. Bil je eden od ustanovnih članov umetniškega kolektiva Irwin in Neue Slowenische Kunst. Novinar Bojan Požar je po tem, ko se je razširila vest o njegovi smrti, delil informacijo, da naj bi slikar storil samomor, najverjetnejši razlog pa naj bi bila domnevna afera Smodej.

Akademski slikar Roman Uranjek je umrl 20. avgusta. Foto: STA, Wikipedia

10. Marko Brecelj (1951–2022)

Legendarni kantavtor, performer in aktivist Marko Brecelj je po hudi bolezni umrl 4. februarja v 71. letu starosti. Bil je ustanovitelj zasedbe Buldožer, od začetka 90. let pa je vodil Mladinski kulturni center v Kopru. Večkrat je kandidiral na koprskih županskih volitvah in bil v mandatu 2003−2007 neodvisni občinski svetnik, leta 2006 je ustanovil stranko Akacije.

Kantavtor, performer in aktivist Marko Brecelj je umrl 4. februarja. Foto: Arhiv Siol

Drugi slovenski glasbeniki, igralci, umetniki in politiki, ki so se poslovili letos:



Januar: nekdanji šef NKBM in Pošte Slovenije Aleš Hauc



Februar: mariborski profesor in oče hrvaškega premierja Mario Plenković ter trobentač Franc Korbar



Marec: slovenski skladatelj Jakob Jež in energetik Peter Novak



April: novinar Aleš Tihec in slikar France Slana



Maj: trobentač Ansambla bratov Avsenik Jože Balažic, ustanovitelj ambulante Pro bono Aleksander Doplihar, jezikoslovec Tomo Korošec in kipar Viktor Plestenjak



Junij: prevajalec Kajetan Gantar, slikarka in ilustratorka Marlenka Stupica, novinar Boris Cipot, duhovnik Geza Erniša ter režiserka radijskih iger Rosanda Sajko Korun



Julij: slikar Vinko Hlebš in novinar Mario Šušteršič



Avgust: trobentač Matej Kravcar, slikar Kostja Gatnik ter ekonomist in politik Marjan Senjur



September: avtor znamenitih slovenskih popevk Jure Robežnik



Oktober: žena politika Dimitrija Rupla Marjetica Ana Rudolf Rupel in filmski režiser Tugo Štiglic



November: modni oblikovalec Mitja Hojak, Delov fotograf Joco Žnidaršič, član akrobatske skupine Dunking Devils Peter Kokalj in nekdanji poveljnik specialne enote policije Vinko Beznik



December: pisatelj in profesor Lado Kralj, dolgoletni župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar ter igralec Miha Baloh.

Tudi svetovno gledano so se poslovili številni pomembni ljudje:

1. Kraljica Elizabeta II. (1926–2022)

Britanska kraljica Elizabeta II. se je 8. septembra poslovila po več kot 70 letih na prestolu. Potem ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da je kraljica zaradi strahu za svoje zdravje pod nadzorom zdravnikov, je pri 96 letih umrla na dvorcu Balmoral na Škotskem, v zadnjih trenutkih pa je bilo ob njej tudi več članov kraljeve družine. Novi britanski kralj je v odzivu na smrt kraljice dejal, da je bila kraljica Elizabeta II. "cenjena vladarica in zelo ljubljena mati", ki jo bodo pogrešali po vsem svetu.

Britanska kraljica Elizabeta II. je umrla 8. septembra. Foto: The Royal Family

2. Mihail Gorbačov (1931–2022)

Zadnji voditelj Sovjetske zveze in Nobelov nagrajenec za mir Mihail Gorbačov se je poslovil 30. avgusta. Star je bil 91 let. Umrl je zaradi resne in dolgotrajne bolezni. Pokopali so ga na moskovskem pokopališču Novo-Devičje poleg žene Raise. Bil je zadnji sovjetski voditelj. S položaja je odstopil 25. decembra 1991, potem ko je državo neuspešno poskušal reformirati s perestrojko in glasnostjo. Sovjetska zveza je nato po 69 letih razpadla.

Zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov je umrl 30. avgusta.

3. Aki Rakimovski (1955–2022)

Glasbeni svet je 22. januarja pretresla nenadna smrt Akija Rahimovskega, pevca glasbene skupine Parni valjak. Umrl je v 67. letu starosti v Novem mestu, potem ko mu je zjutraj postalo slabo. V Slovenijo se je preselil pred dvema letoma, potem ko sta s 37-letno partnerico Barbaro Vesel postala starša deklici.

Pevec skupine Parni Valjak Aki Rakimovski je umrl 22. januarja. Foto: Mediaspeed

4. Šinzo Abe (1954–2022)

Nekdanji japonski premier Šinzo Abe, ki so ga 8. julija ustrelili na predvolilnem dogodku v mestu Nara, je umrl zaradi poškodb po streljanju. Sedeminšestdesetletni Abe je umrl v bolnišnici v mestu Nara, kamor so ga prepeljali po napadu. Abe je bil na položaju premierja leta 2006 in nato znova od leta 2012 do leta 2020, ko je odstopil zaradi bolezni.

Nekdanji japonski premier Šinzo Abe je umrl 8. julija. Foto: Reuters

5. Ivana Trump (1949–2022)

V starosti 73 let je 14. julija umrla Ivana Trump, nekdanja žena 45. predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa. Vzrok smrti matere treh od Trumpovih petih otrok je bil po poročanju ameriških medijev zastoj srca. Ivana Trump se je kot Ivana Zelničkova leta 1949 rodila na Češkoslovaškem. Prek Atlantika, v Kanado, je emigrirala leta 1973. Donalda Trumpa je spoznala leta 1976 v New Yorku, poročila sta se leto dni pozneje.

Nekdanja žena Donalda Trumpa Ivana Trump je umrla 14. julija. Foto: Guliver Image

6. Ray Liotta (1954–2022)

V Dominikanski republiki, kjer je snemal nov film, je 26. maja umrl znani ameriški igralec Ray Liotta. Imel je 67 let. Umrl je v spanju. Enega od najbolj prepoznavnih obrazov v Hollywoodu je med zvezde izstrelil film Dobri fantje (Goodfellas) režiserja Martina Scorseseja iz leta 1990. Liotta je bil med letoma 1997 in 2004 poročen z igralko in producentko Michelle Grace, s katero ima hčer Karsen, zdaj pa je bil zaročen z Jacy Nittolo.

Igralec Ray Liotta je umrl 26. maja. Foto: Reuters

7. Olivia Newton-John (1948–2022)

V 74. letu starosti je 8. avgusta umrla avstralska pevka in igralka Olivia Newton-John, najbolj znana po vlogi v muzikalu Briljantina iz leta 1978, v katerem sta imela glavni vlogi z Johnom Travolto. Poslovila se je na svojem ranču v južni Kaliforniji, in sicer mirno, obdana z družino in prijatelji, je sporočil njen mož John Easterling. Kot je Easterlingovo objavo na družbenem omrežju Instagram povzela nemška tiskovna agencija dpa, je bila Olivia, ki je s svetom delila svojo zgodbo boja z rakom na dojki, "več kot trideset let simbol zmage in upanja".

Igralka in pevka Olivia Newton-John je umrla 8. avgusta. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

8. Meat Loaf (1947–2022)

V 75. letu starosti je 20. januarja umrl Meat Loaf, ameriški pevec, glasbenik in igralec, čigar rojstno ime je bilo Marvin Lee Aday. Njegovo najbolj znano delo je balada I'd Do Anything for Love. Zaradi težkih razmer je v otroštvu živel pri babici in iz tega obdobja izhajajo številne zgodbe o tem, kako je pridobil svoj vzdevek Meat Loaf (mesna štruca). V njegovih zadnjih 24 urah so bili ob njem njegova žena Deborah, hčerki Pearl in Amanda ter drugi tesni prijatelji.

Pevec, glasbenik in igralec Meat Loaf je umrl 20. januarja. Foto: Reuters

9. Gilbert Gottfried (1955–2022)

V 68. letu starosti je 12. aprila v Los Angelesu umrl legendarni ameriški komik in igralec Gilbert Gottfried, ki je trpel za redko boleznijo mišic, zaradi katere mu je odpovedalo srce. V ZDA je postal znan v 80. letih prejšnjega stoletja z nastopi na televiziji MTV in kot član ekipe slavne oddaje Sobotna noč v živo.

Komik in igralec Gilbert Gottfried je umrl 12. aprila. Foto: Guliverimage/AP

10. Massimo Savić (1962–2022)

V 61. letu starosti je 23. decembra umrl znani hrvaški pevec Massimo Savić. Umrl je za posledicami raka na pljučih. Eno največjih prelomnic njegove kariere je pomenil album Vještina, ki ga je izdal leta 2004. Na njem je s svojim prepoznavnim vokalom dal novo podobo skladbam vrste znanih izvajalcev z območja nekdanje Jugoslavije od Gibonnija in Indexov do slovenske skupine Nude.

Hrvaški pevec Massimo Savić je umrl 23. decembra. Foto: Mediaspeed

Drugi tuji glasbeniki, igralci, umetniki in politiki, ki so se poslovili letos:



Januar: komik in igralec Bob Saget, igralec Sidney Poitier, hollywoodski režiser in igralec Peter Bogdanovich, oblikovalca Thierry Mugler in Nino Cerruti, igralec Gaspard Ulliel, eden od najvplivnejših ljudi v modni industriji André Leon Talley ter predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli



Febuar: italijanska igralka Monica Vitti, režiser Ivan Reitman in indijska pevka Lata Mangeshkar



Marec: igralci Mitchell Ryan, Paul Herman in William Hurt, nekdanja ameriška sekretarka Madeleine Albright, zvezdnik skupine The Wanted Tom Parker ter bobnar skupine Foo Fighters Taylor Hawkins



April: igralka Estelle Harris in fotograf Patrick Demarchelier



Maj: bobnar skupine Yes Alan White, ustanovni član skupine Depeche Mode Andy Fletcher in igralec Robin Parkinson



Julij: igralci James Caan, Nichelle Nichols, Paul Sorvino, David Warner in Tony Sirico



Avgust: igralci Anne Heche, Charlbi Dean in Joe E. Tata, japonski modni oblikovalec Issey Miyake



September: raper Coolio, režiser Jean-Luc Godard, raper PnB Rock in igralka Louise Fletcher



Oktober: vdova prvega hrvaškega predsednika Franje Tuđmana Ankica Tuđman, zvezdnik Harryja Potterja Robbie Coltrane, igralec in komik Leslie Jordan, raper Takeoff, oče Red Bulla Dietrich Mateschitz, igralki Angela Lansbury in Sacheen Littlefeather ter pionir rokenrola Jerry Lee Lewis



November: kitarist Keith Levene, pevka Irene Cara, glasbenik Aaron Carter, bosanski igralec Davor Janjić, nekdanji kitajski predsednik Džjang Dzemin, igralec Wilko Johnson, pevec skupine Nazareth Dan McCafferty, igralec Leslie Philips ter kulinarična blogerka Julie Powell



December: igralka Kirstie Alley, plesalec in DJ Stephen Boss – tWitch, vnuk Boba Marleyja Joseph Mersa Marley, pevec skupine Faithless Maxi Jazz ter najstarejša Picassova hči Maya Ruiz-Picasso