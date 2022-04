"Ni bil le kulten glas v komediji, Gilbert je bil tudi čudovit mož, brat, prijatelj in oče. Čeprav gre za žalosten dan, pa se prosim smejte še naprej na glas v njegovo čast," je sporočila družina komika, znanega po raskavem glasu in surovih šalah.

V ZDA je postal znan v 80. letih prejšnjega stoletja z nastopi na televiziji MTV in kot član ekipe slavne oddaje Sobotna noč v živo. Svoj glas je posojal za animirane filme, med drugim za vlogo papagaja Iaga v Disneyjevem filmu Aladin, rad pa je oponašal slavne osebnosti, kot so igralci Groucho Marx, Bela Lugosi in Andrew Dice Clay.

Foto: Guliverimage/AP

Posebej radi so ga imeli kolegi komiki. Jon Stewart je dejal, da mu je bilo v veliko čast nastopiti v uvodnem delu Gottfriedovega šova. Nazadnje je poskrbel za smeh, ko je komentiral zaušnico, ki jo je na podelitvi oskarjev Will Smith prisolil komiku Chrisu Rocku.

"Do zdaj me je pred prihodom na oder skrbelo, ali imam masko, zdaj me bo skrbelo, ali imam čelado. Will Smith, če to bereš, te prosim, da ne prideš na moje predstave," je izjavil.

Foto: Guliverimage/AP

Gottfried se je rodil v Brooklynu, s komedijo pa se je začel ukvarjati, ko je bil star 15 let. V oddaji Sobotna noč v živo je nastopil le nekajkrat, pogosto se je pojavljal na televiziji MTV, dobil pa je tudi stranske vloge v filmih Policaj z Beverly Hillsa in drugih.

Tako kot Chris Rock je znal tudi razjeziti in leta 2011 je izgubil službo v reklami podjetja Aflac, ker se je norčeval iz potresa in cunamija na Japonskem. Že leta 2001 pa je vzbudil ogorčene odzive, ko je zbijal šale na račun terorističnih napadov na ZDA 11. septembra.

Preberite še: