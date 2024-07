Ameriški komik in voditelj Jimmy Kimmel je zavrnil, da bi prihodnje leto vodil podelitev oskarjev, ki veljajo za ene najbolj cenjenih in prepoznavnih priznanj filmske industrije. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki zlate kipce podeljuje, je zavrnila odziv na novico, poroča na spletni strani ameriška revija Variety.

Da bi prihodnje leto vodil podelitev oskarjev, je poleg Kimmla zavrnil tudi ameriški igralec in komik John Mulaney, še poroča Variety.

Kot dodaja ameriška revija, ki pokriva zabavno industrijo, je Kimmel zavrnil še eno vodenje podelitve v začetku tega poletja. Mulaney naj bi zavrnil vodenje podelitve, ker je njegov urnik zaseden že z več prihodnjimi projekti.

Kimmel je s štirikratnim vodenjem podelitve oskarjev trenutno na četrtem mestu izenačen z Whoopi Goldberg in Jackom Lemmonom. Pred njimi so Johnny Carson, ki je podelitev oskarjev vodil petkrat, Billy Crystal z devetimi vodenji ter legendarni komik in igralec Bob Hope, ki je podelitev oskarjev vodil kar 19-krat.

Kramer pravi, da imajo nekaj odličnih možnosti

Izvršni direktor akademije Bill Kramer je v junijskem pogovoru za Variety med drugim povedal, da ne glede na to, kdo bo prihodnje leto vodil podelitev, želijo nadaljevati s tonom podelitve, ki ga je zastavil Kimmel in je osredotočen na praznovanje, spoštovanje, humor ter veliko ljubezen do filmov. "Imamo nekaj odličnih možnosti," je dodal.

Podelitev bo marca prihodnje leto

Letošnji seznam možnih kandidatov za zlatega kipca je po poročanju Variety do zdaj eklektična mešanica filmskih uspešnic, kot je Dune: Drugi del v režiji Denisa Villeneuva, velikih zvezdnikov, kot je Lady Gaga za vlogo v filmu Joker: Norost v dvoje, in priljubljenih filmskih ustvarjalcev, kot je Steve McQueen, ki se podpisuje pod režijo zgodovinske vojne drame Blitz.

97. podelitev oskarjev bo 2. marca 2025.