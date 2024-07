Huw Edwards je bil v treh točkah obtožen ustvarjanja nespodobnih fotografij otrok. Kazniva dejanja naj bi se zgodila med decembrom 2020 in aprilom 2022 in se nanašajo na 37 fotografij, ki so bile deljene v aplikaciji za klepet WhatsApp, je v izjavi zapisala policija.

Kot je ob tem pojasnila, je bil Edwards uradno obtožen 26. junija in se bo v sredo zaradi omenjenih obtožb pojavil pred londonskim sodiščem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

62-letni dolgoletni voditelj informativnega programa je bil aretiran novembra lani, aprila pa je odstopil po 40 letih dela pri britanski javni radioteleviziji.

Novico je sporočila žena

Potem ko so se v medijih julija lani pojavile obtožbe na račun neimenovanega voditelja BBC, ki naj bi 17-letnici plačal več deset tisoč funtov za spolno eksplicitne fotografije, se je oglasila Edwardsova žena Vicky Flind, ki je razkrila, da gre za njenega moža. Ob tem je pojasnila, da njen mož trpi zaradi resnih težav z duševnim zdravjem in da se zdravi v bolnišnici.

Huw Edwards je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih obrazov pri BBC. Predlani mu je bila zaupana naloga, da svetu sporoči novico o smrti kraljice Elizabete II. Leta 1994 je milijonom ljudi začel posredovati nočne novice in je od takrat komentiral številne najbolj ključne dogodke v Veliki Britaniji. Prav tako je vodil oddajo Six O'Clock News med letoma 1994 in 2003, ki je bila takrat najbolj gledana informativna oddaja v državi.