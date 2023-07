Zdaj je znano, kdo je televizijski voditelj, ki naj bi najstnici plačeval za gole fotografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelj pri medijski hiši BBC, ki naj bi 17-letnici plačal več deset tisoč funtov za spolno eksplicitne fotografije, je novinarski veteran Huw Edwards, je v danes objavljeni izjavi razkrila njegova žena Vicky Flind. Pojasnila je, da njen mož trpi zaradi resnih težav z duševnim zdravjem in da je trenutno na zdravljenju v bolnišnici.

"Glede na nedavno poročanje o neimenovanem voditelju medijske hiše BBC podajam to izjavo v imenu svojega moža Huwa Edwardsa po petih izjemno težkih dneh za našo družino. To počnem predvsem zaradi skrbi za njegovo duševno zdravje in zaščito najinih otrok," je izjavila Flindova.

Pojasnila je, da ima njen mož že dlje časa resne težave z duševnim zdravjem, v zadnjih letih pa naj bi se tudi zdravil zaradi hude depresije. "Dogodki v preteklih dneh so zadeve bistveno poslabšali, doživel je še eno resno epizodo in zdaj je na zdravljenju v bolnišnici, kjer bo ostal do nadaljnjega," je nadaljevala Edwardsova žena.

"Ko bo dovolj zdrav, se namerava odzvati na objavljene zgodbe. V teh okoliščinah in glede na Huwovo stanje pa bi prosila za spoštovanje zasebnosti moje družine in vseh, ki so se znašli v teh neprijetnih dogodkih. Vem, da je Huwu zelo žal, da so nedavna ugibanja medijev prizadela toliko njegovih sodelavcev," je še dodala.

Do njene izjave sicer prihaja po tem, ko je londonska policija sporočila, da voditelj BBC ni storil nobenega kaznivega dejanja. Tiskovni predstavnik BBC pa je naznanil, da bodo po končani policijski preiskavi nadaljevali z lastno interno preiskavo, ki so jo sicer po navodilih policije morali začasno prekiniti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Huw Edwards je bil desetletja obraz medijske hiše BBC. Lani mu je bila zaupana naloga, da svetu sporoči novico o smrti kraljice Elizabete II. Ponosni Valižan je leta 1994 milijonom ljudi začel posredovati nočne novice in je od takrat komentiral številne najbolj burne dogodke v Veliki Britaniji. Prav tako je vodil oddajo Six O'Clock News med letoma 1994 in 2003, ki je bila takrat najbolj gledana informativna oddaja v državi.

Obtožbe na račun enega od voditeljev medijske hiše BBC so se prvič pojavile v članku britanskega tabloida The Sun, objavljenem v petek, v katerem je mati domnevne žrtve navedla, da je ugleden voditelj BBC njeni mladoletni hčerki za pošiljanje eksplicitnih fotografij skupno plačal 35 tisoč funtov oziroma nekaj več kot 40 tisoč evrov.

The Sun je v članku navedel še, da se je komunikacija med neimenovanim voditeljem in najstnico začela pred tremi leti, ko je imela 17 let, dekle pa naj bi po navedbah svoje matere denar večinoma porabilo za kupovanje prepovedanih drog. Te obtožbe je sicer odvetnik, ki zastopa danes 20-letno dekle, že zavrnil.