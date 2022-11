Začelo se je sojenje peterici, ki naj bi ogoljufala BBC

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je v ponedeljek začelo sojenje Tanji Čop, Sandiju Mikulinu, Branku Pavloviču in Eriki Novak, ki naj bi bili vpleteni v goljufijo na račun britanske medijske korporacije BBC. Kot danes poročajo časniki, vsi kazniva dejanja zanikajo. Obtožen je sicer še Uroš Skopec, ki pa mu niso mogli vročiti vabila.

Pavlovičev zagovornik Peter Kobentar je dejal, da se bo njegova stranka za zdaj zagovarjala z molkom, odvetnika Žiga Podobnik in Klemen Kmetič pa sta v imenu Čopove in Mikulina pojasnila, da vztrajata pri zagovoru iz sodne preiskave in da na vprašanja ne bosta odgovarjala. Le Novakova je prebrala pisni zagovor, na vprašanja pa prav tako ni želela odgovarjati.

Za sklenitev poslov je moral BBC plačati le še 336 tisoč evrov

Po pisanju Dnevnika, Dela in Slovenskih novic naj bi leta 2019 zdaj še neznani storilci, povezani tudi s petimi slovenskimi državljani, poskrbeli za prevaro z elektronsko pošto. Na sedežu BBC v Londonu naj bi se namreč takrat z drugimi televizijskimi mrežami pogajali o plačilu in sklenitvi pogodb o televizijskih pravicah za prenos športnih dogodkov. Za sklenitev enega od poslov naj bi bilo treba na koncu postaji Channel 2 le še plačati 336 tisoč evrov.

Uslužbenca BBC naj bi zavedli z elektronsko pošto

Tu naj bi v zgodbo vstopili slovenski državljani in še prej neznani storilci, ki naj bi izvedli posebno vrsto vdora v elektronsko komunikacijo med BBC in predstavniki Channel 2. Uslužbenca BBC naj bi nato zavedli z elektronsko pošto, ki se je v elektronskem naslovu v le enem znaku razlikovala od pravega uradnega iz Channel 2. Zraven so priložili račun s pripisanim bančnim računom slovenske banke, na katerega je bilo treba nakazati 336 tisoč evrov.

Denar naj bi na račun prejela Čopova, potem ko naj bi jo na ulici, tako je povedala v preiskavi, ustavil neki fant in ji rekel, naj pokliče Skopca, ki ji bo povedal, kako lahko malo zasluži. Denar, in sicer 261 tisoč ameriških dolarjev, je nato nakazala na račun Pavloviča, s tega računa pa je bil denar nakazan na račun nekega Nigerijca oziroma tamkajšnje gospodarske družbe. Ta je del denarja dvignil, del pa nakazal neki drugi družbi. Nigerijca so že prijeli v Afriki, sodili pa mu bodo ločeno.