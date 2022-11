Pet Slovencev britanskemu BBC ukradlo 263 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznani storilci naj bi s pomočjo petih Slovencev – Tanje Čop, Uroša Skopca, Sandija Mikulina, Branka Pavlovića in Erike Novak – leta 2019 prek elektronske pošte prevarali britanski javni servis BBC, poroča Delo. Medij so zaradi nepazljivosti njihovega uslužbenca ogoljufali za 263 tisoč evrov. Slovenci krivde niso priznali.

Slovenci so skupaj z nekaj neznanimi storilci prestregli elektronsko komunikacijo med uslužbencem BBC Richardom Parksom in uslužbencem postaje Channel 2 iz Združenih arabskih emiratov, ki sta se dogovarjala za avtorske pravice o prenosu takratnega svetovnega prvenstva v kriketu.

Celoten znesek je na račun prejela Tanja Čop

Omenjeni slovenski državljani so prestregli njuno komunikacijo in uslužbenca BBC zavedli z elektronsko pošto, ki se je v elektronskem naslovu v le enem znaku razlikovala od pravega naslova postaje Channel 2. V sporočilu so priložili bančni račun slovenske banke, na katerega je bilo treba nakazati 336 tisoč evrov. Ker Parkes prevare ni opazil, je finančna služba BBC 11. februarja 2019 slovenski banki nakazala denar.

Celoten znesek je na račun prejela Slovenka Tanja Čop, ki naj bi ji Uroš Skopca pred tem zagotovil, da ne počne nič nezakonitega. Kljub temu je kriva pomoči pri kaznivem dejanju goljufije in pranja denarja. Čopova je 263 tisoč evrov prenesla na račun v Nigerijo, preostali denar pa so pravočasno zasegli.

Petim slovenskim državljanom zdaj sodijo na sodišču, krivde pa nihče ni priznal, še poroča Delo.