Škandal na Hrvaškem: peterica Ino oškodovala za več kot 106 milijonov evrov

Kot je med drugim poročal spletni portal index.hr, naj bi osumljenim blokirali sumljiva sredstva na bančnih računih in deleže v investicijskih skladih. Samo na računu Škugorjevega očeta naj bi bilo skoraj pol milijarde kun. Foto: Guliverimage

Potem ko so na Hrvaškem v soboto pridržali pet oseb zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina, se bodo danes nadaljevala zaslišanja pridržanih, tožilstvo pa bo nato odločilo, ali bo zanje zahtevalo preiskovalni pripor. Hrvaški mediji medtem razkrivajo, da naj bi peterica Ino oškodovala za več kot 800 milijonov kun oziroma dobrih 106 milijonov evrov.

Hrvaška policija je v soboto v sodelovanju z uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) pridržala direktorja oddelka Ine za naravni plin Damirja Škugorja, poleg njega pa še njegovega očeta, lastnika podjetja OMS upravljanje Gorana Husića in Josipa Šurjaka, ki je obenem predsednik hrvaške odvetniške zbornice, ter predsednico uprave družbe Plinara istočne Slavonije Marijo Ratkić.

Potem ko bodo preiskovalci Uskoka danes zaslišali še Škugorja – preostale štiri so že v soboto –, naj bi tožilstvo objavilo, kaj točno očita osumljenim, ter obenem po pričakovanjih zanje zahtevalo enomesečni preiskovalni pripor. O tem bo nato odločal preiskovalni sodnik županijskega sodišča v Zagrebu.

Osumljeni naj bi izkoristili stalno naraščanje cen plina na svetovnem trgu. Šurjak in Škugor naj bi se dogovorila, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS upravljanje prodaja plin po netržno nizkih cenah. Leta 2019 ustanovljeno podjetje OMS upravljanje je plin nato po večkratno višji ceni prodajalo naprej v tujino.

Blokirali okoli 800 milijonov kun

Zaslužek naj bi vlagali v nepremičnine, a glavnina denarja naj bi se znašla na računu Škugorjevega očeta, upokojenca iz Šibenika. To naj bi padlo v oči uradu za preprečevanja pranja denarja, ki je na to opozoril policijo in Uskok.

Mediji so v soboto sprva poročali, da naj bi Ino v tej transakciji oškodovali za okoli sto milijonov kun, a zvečer se je razširila neuradna informacija, da naj bi bil ta znesek še veliko višji. Iz virov blizu preiskavi se je namreč izvedelo, da naj bi pridržanim blokirali okoli 800 milijunov kun, škoda, ki so jo povzročili, pa naj bi bila še višja od tega zneska.