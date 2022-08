Zažgala avto ruskega uradnika, ker cenzurira vojaške informacije #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



8.15 Nemčija v nacionalizacijo hčerinske družbe Gazproma

7.30 Uradniku v Moskvi zažgala avto

21.38 Bojna vozila nekdanje JLA prispela v Ukrajino

Nemška vlada je ustanovila holding za izvedbo morebitne nacionalizacije Gazprom Germanie, energetskega podjetja, iz katerega je ruski Gazprom izstopil aprila, poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na vladni dokument.

Po poročanju ruskih državnih medijev je neka ženska, ki nasprotuje ruski invaziji na Ukrajino, z bencinom zažgala avto Jevgenija Sekretarjeva, uradnika, odgovornega za cenzuro informacij o vojski in njenih operacijah.

Ženski so odvzeli prostost.

V Ukrajino naj bi vendarle prišli tanki, o dobavi katerih se je z Nemčijo, ki bi nam v zameno poslala oklepna vozila, dogovarjala že vlada Janeza Janše. Oblast je nato prevzela vlada Roberta Goloba, ki dogovora z Nemci še ni dosegla, Ukrajinci pa so bili še vedno brez nujno potrebnih tankov.

Ob obisku Tanje Fajon v Kijevu jo je ukrajinski novinar vprašal, kje so obtičali obljubljeni tanki, ki jih nujno potrebujejo. Ta mu je odgovorila: "Moram vas popraviti. Imamo novo vlado. Ob prevzemu vlade nismo imeli ničesar na mizi. Imeli smo eno odločitev iz preteklosti, ki je bila izvedena v našem mandatu. To je bila dobava nekaterih vojaških vozil, ki jih je Ukrajina prejela pred kratkim. Trpimo z vami ter občudujemo vaš pogum in vašo sposobnost ter željo po odporu. Dokler bo Ukrajina potrebovala vojaško opremo in bo imela željo po odporu, ki jo popolnoma razumemo, jo mora Evropa enotno podpirati."

Je pa videti, da so tanki nekdanje JLA očitno končno prispeli v Ukrajino.

#Ukraine: Slovenian 🇸🇮 BVP M-80A IFVs currently in service with the 24th Mechanized Brigade of Ukraine. 35 of these vehicles were donated by Slovenia recently.

Interestingly, the M-80A we see here are used with 20x110mm AP-T ammo made by Serbian 🇷🇸 Yugoimport in 2002. pic.twitter.com/rCiyLmjDv6