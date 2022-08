Število mrtvih v raketnem napadu naraslo, srbska podpredsednica ostro nad Rusijo #vŽivo

Dnevni pregled pomembnih dogodkov:



6.36 Podpredsednica srbske vlade: Lavrov nas zlorablja

6.32 V raketnem napadu na železniško postajo ubitih najmanj 22 in 50 ranjenih

Zorana Mihajlović, podpredsednica srbske vlade, je ruskega vodjo diplomacije Sergeja Lavrova obtožila zlorabe Srbije v vojni proti Ukrajini. Dejala je, da Lavrov neuvedbo sankcij napačno predstavlja kot podporo Srbije.

"Lavrov s svojimi izjavami zlorablja dejstvo, da Srbija ni uvedla sankcij proti Rusiji. Poskuša prikazati, da Srbija podpira ruski napad na Ukrajino. Srbija se je jasno odločila proti vojni v Ukrajini in to, da nismo uvedli sankcij proti Rusiji, kot je to storila vsa Evropa, kaže, da vodimo samostojno in neodvisno politiko," je v sporočilu za javnost, ki ga je posredovala agencija Beta, dejala Mihajlovićeva.

Po prvih informacijah naj bi bilo 15 mrtvih, kasneje pa je ukrajinsko obrambno ministrstvo sporočilo, da se je število žrtev povzpelo na 22.

We knew that Russia will commit brutal and devastating attack on Independence Day of Ukraine. At least 15 killed, 50 injured after missile strike on railway station in Chaplyne, Dnipro. Another strike on railway hub in Shepetivka, Khmelnytskyi. Air raid alerts continue in Kyiv. pic.twitter.com/meq1oTUGTx