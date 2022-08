Kijev se pripravlja na brutalne ruske napade, ljudje bežijo #vŽivo

Danes mineva 31 let, odkar se je država osvobodila Sovjetske zveze, in šest mesecev vojne z Rusijo.

182. dan vojne v Ukrajini. "Danes je pomemben dan za vse nas. In zato je ta dan, na žalost, pomemben tudi za našega sovražnika. Zavedati se moramo, da so mogoče gnusne ruske provokacije in brutalni napadi," je ob dnevu ukrajinske neodvisnosti dejal predsednik Volodimir Zelenski. Zaradi morebitnih napadov so oblasti prepovedale množična zbiranja v Kijevu.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.03 ZDA pošiljajo največji sveženj vojaške pomoči do zdaj, pomoč pošilja tudi Nemčija

ZDA bodo objavile nov sveženj varnostne pomoči za Ukrajino v višini približno treh milijard dolarjev, ​​so sporočili uradniki.

Celoten sveženj pomoči bo največji do zdaj in bo vključeval denar za majhne brezpilotne letalnike puma, ki se izstreljujejo ročno, nadzorne brezpilotne letalnike daljšega dosega scan eagle, ki se izstreljujejo s katapultom, in british vampire, brezpilotni zračni sistem, ki ga je mogoče izstreliti z ladje.

Tudi Nemčija bo Ukrajini priskrbela dodatnih 500 milijonov evrov vojaške pomoči. Večina naj bi bila dostavljena prihodnje leto, je dejal tiskovni predstavnik vlade. Oprema bo vključevala tri protiletalske sisteme IRIS-T, nekaj oboroženih reševalnih vozil, 20 raketometov, precizno strelivo in opremo za boj proti dronom.

7.00 Civilisti bežijo iz Kijeva

Številni civilisti poskušajo zapustiti Kijev zaradi strahu pred ruskim napadom, pravi svetovalec ukrajinskega predsednika Aleks Rodnjanski.

"Ljudje se odzivajo na novice. Poskušajo si narediti načrte za nepredvidljive razmere, nočejo preživeti preveč časa v bližini središča, v bližini naših vladnih zgradb," je dejal.

6.44 Ukrajina se pripravlja na ruske napade na dan neodvisnosti

Ukrajina se pripravlja na morebitne brutalne napade. Danes namreč mineva 31 let, odkar se je država osvobodila Sovjetske zveze, in šest mesecev vojne z Rusijo.

"Danes je pomemben dan za vse nas. In zato je ta dan, na žalost, pomemben tudi za našega sovražnika. Zavedati se moramo, da so mogoče gnusne ruske provokacije in brutalni napadi," je dejal predsednik Volodimir Zelenski. Oblasti so prepovedale množična zbiranja v Kijevu.

ZDA so dejale, da verjamejo, da bo Rusija v prihodnjih dneh ciljala na civilno in vladno infrastrukturo.

6.27 Erdogan: Krim je ukrajinski

Na Krimski platformi je Ukrajina poskušala mobilizirati mednarodno podporo za vrnitev Krimskega polotoka, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

"Krim je bil in je del Ukrajine, tako kot sta Gdansk ali Lublin del Poljske, kot je Nica del Francije, Köln je del Nemčije, Rotterdam pa je del Nizozemske," je dejal poljski predsednik Andrzej Duda.

Da Krim očitno pripada Ukrajini, je dejal tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, čigar država ima dobre odnose tudi z Rusijo. "Vrnitev Krima Ukrajini je bistvena potreba z vidika mednarodnega prava," je dejal v videosporočilu na drugem vrhu Krimske platforme.

Erdogan je dejal, da bo Ankara še naprej podpirala Krimsko platformo, ki je bila ustanovljena za mirno rešitev vprašanja Krima, poroča Anadolija. "Načelno stališče Turčije nima samo pravne, ampak tudi moralno podlago," je dejal Erdogan.