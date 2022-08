Škandal ruskega diplomata v Avstriji: trdi, da ga niso razumeli #vŽivo

Mihail Uljanov trdi, da zaradi objave na Twitterju proti njemu vodijo informacijsko vojno in da so kritike na njegov račun neutemeljene.

178. dan ruske invazije na Ukrajino. Ukrajina avstrijske oblasti poziva, naj ruskemu diplomatu na Dunaju odrečejo gostoljubje, saj naj bi pozival h genocidu Ukrajincev, medtem pa diplomat trdi, da so njegove besede razumeli narobe. Večina evropskih držav si prizadeva zmanjšati odvisnost od ruskega plina, Kitajska pa krepi uvoz ruskih energentov. Podatki kitajske carinske uprave so pokazali, da je bila Rusija že tretji mesec zapored največji dobavitelj nafte Kitajski, sicer največji porabnici nafte na svetu. V Združenem Kraljestvu pa medtem opozarjajo, da imajo Rusi najverjetneje velike težave zaradi napadov ukrajinske vojske v zaledje agresorja. Predvsem naj bi Ukrajinci uspešno oteževali logistiko ruske vojske, saj raketirajo predvsem letališča pod nadzorom Rusije in skladišča orožja.

"Brez milosti do prebivalcev Ukrajine!" je na družbenem omrežju Twitter v petek zapisal ruski diplomat v Avstriji Mihail Uljanov. Zunanje ministrstvo Ukrajine od avstrijskih oblasti zaradi te izjave zdaj zahteva, da Ulljanovu, ki na Dunaju v imenu Moskve sodeluje z mednarodnimi organizacijami, kot je IAEA, Mednarodna agencija za jedrsko energijo, odrečejo gostoljubje.

Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Gre za genocidni jezik, Uljanov poziva k likvidaciji ukrajinskega prebivalstva, je na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ukrajine Oleg Nikolenko.

Ker je postal tarča številnih obtožb, da širi sovražni jezik, Uljanov je objavo na Twitterju kasneje izbrisal in pojasnil, kaj naj bi mislil v resnici: da milosti do Ukrajincev ne izkazujejo Američani z dobavami orožja ukrajinski vojski in predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ki zavrača mirovne pogovore z Rusijo. "To je to, kar sem rekel," je zapisal.

Njegovi razlagi izbrisanega tvita na družbenem omrežju sicer ne verjame tako rekoč nihče, Uljanov pa kritike obtožuje, da mu s citiranjem njegove lastne objave besede polagajo v usta in da proti njemu vodijo informacijsko vojno. Odziv ukrajinskega zunanjega ministrstva, da naj bi pozival h genocidu, je označil za absurdnega.

12.41 Rusija poroča o ukrajinskih napadih z droni

Rusija je v petek zvečer poročala o novih napadih ukrajinskih brezpilotnih letal. Eno od njih naj bi sestrelili nad sedežem ruske črnomorske flote na anektiranem Krimu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil lokalni uradnik.

Locals report about the explosions near the headquarters of the Black Sea fleet in Sevastopol (occupied Crimea) pic.twitter.com/XD4qvBbJMN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 20, 2022

Ruski tiskovni agenciji RIA in Tass sta ob sklicevanju na predstavnika ruskih oblasti na Krimu Sergeja Aksjonova navedli, da so bile ruske protiletalske sile v petek zvečer v akciji v bližini pristanišča Jevpatorija na zahodu krimskega polotoka.

Aksjonov je sporočil, da so ruske sile tudi nad mestom Sevastopol na Krimu sestrelile nedoločeno število brezpilotnih letal. Eden od ukrajinskih dronov je bil sestreljen tik nad sedežem ruske flote v Sevastopolu, je na Telegramu zapisal ruski regionalni guverner Mihail Razvojajev.

In temporarily occupied Crimea, air raid sirens are sounding and Russian air defence systems are operating... For the second night in a row. pic.twitter.com/hmXEFmIrQx — Jimmy (@JimmySecUK) August 19, 2022

Dodal je, da je dron padel na streho in zagorel, pri tem pa ni bilo večje škode ali žrtev. Na nepreverjenih videoposnetkih na družbenih omrežjih, ki naj bi bili posneti v Jevpatoriji, so bili nad mestom vidni sledovi protiletalskega ognja.

Ruske sile naj bi nekoliko severneje sestrelile še šest ukrajinskih brezpilotnih letal, domnevno poslanih v napad na mesto Nova Kahovka, vzhodno od mesta Herson. Ukrajina trdi, da je ponovna osvojitev Hersona ena njenih glavnih prednostnih nalog.

11.06 Iz Ukrajine odpluli še dve ladji z žitom

Ukrajinske vode sta danes zapustili še dve ladji z žitom, je po poročanju britanskega BBC sporočilo turško obrambno ministrstvo. Ladji Zumrut Ana in MV Ocean S sta natovorjeni s 6300 tonami sončničnega olja in 25.000 tonami pšenice, so še dodali.

Odkar sta Rusija in Ukrajina ob posredovanju Turčije in Združenih narodov sklenili dogovor o varnem prehodu ladij z žitom, je tako iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč doslej skupno odplulo 27 plovil z žitom in gnojili.

Skupni center za poveljevanje in nadzor, ki je bil ustanovljen v okviru dogovora in usklajuje izvoz žita z območja ob Črnem morju, ni sporočil, kam sta ladji namenjeni. Vse ladje v skladu s pogoji sporazuma najprej prestanejo varnostni pregled v Turčiji.

Center za poveljevanje in nadzor naj bi sicer danes obiskal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ob petkovem obisku Odese je izrazil obžalovanje nad neizkoriščenimi zmogljivostmi tamkajšnjega pristanišča - enega od treh, odkoder Ukrajina v skladu z dogovorom z Rusijo izvaža svoje žito.

11.01 Rusija po mnenju Zelenskega s pomočjo plina izsiljuje Evropo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek zvečer obtožil Rusijo, da uporablja svoje plinovode za izsiljevanje. Kot primer je navedel napoved ruskega energetskega velikana Gazprom, da bo konec avgusta za tri dni prekinil dobavo plina prek plinovoda Severni tok 1, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Rusija svoje plinovode uporablja le za ustvarjanje težav v Evropi, ne pa za pomoč s plinom," je v svojem rednem nočnem video nagovoru dejal ukrajinski predsednik. Prej ko bodo evropske države postale neodvisne od ruske energije, prej bodo mirno preživljale zime, je dodal.

Obregnil se je tudi ob "absurdne izjave" Nemčije, da bi lahko zagnali plinovod Severni tok 2. Visok predstavnik stranke svobodnih demokratov (FDP), koalicijske partnerice v vladi kanclerja Olafa Scholza, je namreč predlagal, da bi bil zastali projekt vzpostavitve ruskega plinovoda Severni tok 2 lahko odgovor na grozečo energetsko krizo.

Zaradi tega je bil deležen številnih kritik, tudi s strani članov lastne stranke, saj plinovod po mnenju mnogih velja za orodje Moskve, s katerim bi Nemčija postala še bolj odvisna od Rusije, poroča dpa.

Zelenski je v svojem nagovoru omenil tudi jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki je v zadnjih dneh v središču pozornosti po večkratnem obstreljevanju njene bližnje okolice, za kar se Moskva in Kijev že ves čas medsebojno obtožujeta.

10.41 Kitajska krepi uvoz ruskih energentov

Medtem ko si večina evropskih držav prizadeva zmanjšati odvisnost od ruskega plina, Kitajska krepi uvoz ruskih energentov. Podatki kitajske carinske uprave so pokazali, da je bila Rusija že tretji mesec zapored največji dobavitelj nafte Kitajski, sicer največji porabnici nafte na svetu.

Julija je Kitajska uvozila 7,15 milijona ton ruske nafte, kar je 7,6 odstotka več kot julija lani. Prav tako je kitajski uvoz ruskega premoga dosegel petletni vrh, pretekli mesec je ta znašal 7,42 milijona ton oziroma 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, podatke Pekinga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

V času, ko si države EU prizadevajo zmanjšati odvisnost od ruskih energentov zaradi ruskega napada na Ukrajino, Kitajska izkorišča ugodne cene surovin iz Rusije za povečanje uvoza, navaja dpa.

Peking doslej ni obsodil ruske vojne v Ukrajini, ampak še naprej potrjuje svojo zvestobo Moskvi.

09.11 Britanci: teden brez velikih sprememb

Spremembe na frontni črti v Ukrajini so bile po oceni britanskega ministrstva za obrambo v tem tednu minimalne. V svojem najnovejšem obveščevalnem poročilu ministrstvo navaja, da si ruska vojska ni bistveno prizadevala za napredovanje na območju Zaporožja in Harkova, poroča britanski BBC.

Tudi na jugozahodu države na fronti pri Hersonu ni bilo nobenega ukrajinskega ali ruskega napredka. Britansko ministrstvo za obrambo predvideva, da se razmere v naslednjem tednu verjetno ne bodo bistveno spremenile, saj so po njihovi oceni ruske sile pripravljene le na manjše lokalne napade, v katerih le redko sodeluje več kot ena četa vojakov.

V dveh ruskih obstreljevanjih mesta Harkov na vzhodu Ukrajine v sredo in četrtek je medtem skupno umrlo najmanj 21 ljudi, je sporočila ukrajinska služba za civilno obrambo na Telegramu, potem ko so pod ruševinami stanovanjske stavbe našli še devet ljudi.

Rusko obrambno ministrstvo je v petek v izjavi sicer potrdilo le nekaj napadov na območjih zunaj Harkova in navedlo, da so bili usmerjeni izključno na vojaške cilje.