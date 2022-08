Zelenski državljanom: Bodite previdni, sreda bo odločilna #vŽivo

180. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sodržavljane pozval k previdnosti in dodal, da bo Moskva morda v sredo poskušala narediti nekaj "res grdega". 24. avgusta namreč Ukrajinci praznujejo dan neodvisnosti in od ruskih agresorjev pričakujejo resnejši napad.

Dnevni pregled dogodkov



7.37 Župan Harkova: Rusi raketirali dvonadstropno stavbo

7.07 Nove podrobnosti o umoru hčerke "Putinovega prišepetovalca"

6.57 "Če bodo v Mariupolu sodili ukrajinskim vojakom, se bomo odpovedali pogajanjem z Rusijo"

6.33 Zelenski: Rusija bi lahko v sredo naredila nekaj "res grdega"

7.37 Župan Harkova: Rusi raketirali dvonadstropno stavbo

Župan Harkova Ihor Terekhov je sporočil, da je raketa zadela mestno okrožje Kijev, pri čemer je bila poškodovana dvonadstropna stavba. Poročil o žrtvah ni.

⚡️Mayor: Russian rockets hit Kharkiv on Aug. 21.



Kharkiv Mayor Ihor Terekhov reported that a rocket hit the city’s Kyivsky district, targeting an infrastructure object. The two-story building was destroyed. No casualties have been reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 22, 2022

7.07 Nove podrobnosti o umoru hčerke "Putinovega prišepetovalca"

30-letna Darija Dugina, hčerka ideologa Kremlja Aleksandra Dugina, je po navedbah preiskovalcev iz moskovske regije umrla v eksploziji avtomobila, v katerem se je peljala.

BBC poroča, da je bila eksplozivna naprava pritrjena na vozilo pod voznikovim sedežem.

Vodja proruskih separatistov v Donecku je brez navajanja dokazov obtožil "teroriste ukrajinskega režima", da poskušajo "likvidirati Aleksandra Dugina". Domnevajo namreč, da je bil prava tarča Dugin sam. TASS poroča, da je bilo vozilo njegovo in da sta se s hčerko udeležila festivala zunaj Moskve. Časnik Rosijskaja gazeta piše, da se je Dugin v zadnjem trenutku odločil za uporabo drugega vozila.

Visoki ukrajinski uradnik je zavrnil obtožbe o vpletenosti Ukrajine v incident, poroča BBC.

Ilija Ponomarev, nekdanji ruski poslanec, trdi, da so za Duginovo smrt odgovorni ruski partizani, torej skupina, ki si prizadeva za strmoglavljenje Putinovega režima.

Medtem ko so preiskovalci dejali, da preučujejo "vse možnosti", da bi ugotovili, kdo je odgovoren za napad, je rusko zunanje ministrstvo špekuliralo, da bi lahko obstajala povezava z Ukrajino, kar je svetovalec Zelenskega zanikal.

"Ukrajina ni imela nič s tem, ker nismo kriminalna država, kot je Ruska federacija, pa tudi nismo teroristična država," je na ukrajinski TV dejal Mihajlo Podoljak.

Darija Dugina, sicer novinarka in politologinja, je podprla očetove ideje in se tudi sama pojavljala v medijih ter pozitivno govorila o ruski invaziji na Ukrajino. V zadnjem intervjuju pred smrtjo je Dugina dejala, da ZDA podžigajo konflikt v Ukrajini.

6.57 "Če bodo v Mariupolu sodili ukrajinskim vojakom, se bomo odpovedali pogajanjem z Rusijo"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se bodo, če bodo v Mariupolu "absurdno in gnusno sodili" ukrajinskim vojakom, odpovedali pogajanjem z Rusijo.

"Pogovora ne bo. Naša država je povedala vse, kar je hotela. Ukrajina ne bo tolerirala norčevanja iz ljudi, za katere je mogoče reči le eno: so junaki svoje domovine in branili so svobodo svojega naroda," je dejal Zelenski v svojem nočnem videonagovoru.

6.33 Zelenski: Rusija bi lahko v sredo naredila nekaj res grdega

V nedeljo so rakete in granate padle na mesto ob največji evropski jedrski elektrarni v ukrajinskem Zaporožju. Isti dan so Rusi obstreljevali tudi pristanišče Odesa, piše Reuters. Ukrajina je ob tem opozorila, da bi jo lahko Rusija v prihodnjih dneh resneje napadla, saj bodo v sredo, 24. avgusta, Ukrajinci praznovali 31 let neodvisnosti Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato v nedeljo sodržavljane pozval k previdnosti in dodal, da bo Moskva morda v sredo poskušala narediti nekaj "res grdega".

Na dan ukrajinske neodvisnosti, 24. avgusta, bo minilo tudi šest mesecev, odkar je Rusija napadla nekdanjo sovjetsko republiko v uničujoči vojni, ki je zahtevala na tisoče življenj.

V luči tega je Zelenski v nedeljo odlikoval več rojakov za posebne zasluge. Red "nacionalna legenda Ukrajine" je med drugim prejel nogometaš Andrij Ševčenko, ki je s svojo slavo pomagal Ukrajini. Med odlikovanci pa je denimo tudi sprevodnik, ki je pomagal pri evakuaciji ljudi s posebej ogroženih območij in čigar žena je bila med enim od potovanj ubita, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odlikovanja so bila prvič podeljena lani in so namenjena priznanju za izjemne zasluge pri razvoju Ukrajine, ki se že od konca februarja upira ruski agresiji. Letos so nagrado prejeli tudi gasilec, zdravniški par, učitelj, pevec in prostovoljec, ki podpira ukrajinsko vojsko.

Zelenski je med drugim povedal, da je o grožnjah govoril s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresem.

"Vse partnerje Ukrajine sem obvestil o namerah teroristov, ki jih pričakujemo prihodnji teden," je dejal Zelenski, pri čemer je seveda mislil na ruske okupatorje.