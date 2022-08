"V Donecku je pravi pekel" #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:





6.43 Ukrajina: Rusija načrtuje "provokacijo"

6.21 Zelenski stanje v Donecku opisal kot "pravi pekel"

Ukrajinska obveščevalna služba je prepričana, da Rusija danes načrtuje "provokacijo" v jedrski elektrarni Zaporožje. "Okupatorji so v jedrski elektrarni razglasili nepričakovan 'prost dan'. Tam bo le operativno osebje. Za vse ostale bo vhod zaprt," so dejali.

Kijev je obtožil Moskvo, ki je marca zavzela jedrsko elektrarno, da jo uporablja kot ščit za obstreljevanje ukrajinskih ciljev. Moskva pa pravi, da je Ukrajina tista, ki obstreljuje objekt.

Jedrska elektrarna v Zaporožju je največji jedrski reaktor v Evropi. Foto: Guliver Image

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je v svojem nočnem video nagovoru stanje v vzhodni regiji Doneck, ki je pod silovitimi ruskimi napadi, opisal kot "pravi pekel".

"Tega ne morem opisati z besedami. Prednosti ruske vojske v topništvu in človeštvu še ne moremo popolnoma izničiti," je dejal.

⚡️Zelensky calls hostilities in Donbas 'hell.'



Zelensky called hostilities in Pisky and Avdiivka, Donetsk Oblast, and other directions "hell," which cannot be described with words. “We cannot yet completely break the Russian army's advantage in artillery and manpower," he said.