"Ukrajina pričakuje raketni napad na Kijev" #vŽivo

6.43 Ukrajina na dan neodvisnosti pričakuje napad na Kijev

6.15 V Lvovu danes srečanje Zelenskega, Erdogana in Guterresa

Ukrajina se na dan neodvisnosti, ki ga praznujejo 24. avgusta, pripravlja na ruski raketni napad na prestolnico Kijev, je v sredo dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes na pogovorih v Lvovu gostil turškega kolega Recepa Tayyipa Erdogana in generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa. Po napovedih bodo med drugim govorili o nujnosti končanja vojne v Ukrajini s političnimi sredstvi, izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč ter o nuklearki v Zaporožju.

V ospredju tristranskih pogovorov bo iskanje načina za diplomatsko rešitev konflikta v Ukrajini. Od začetka ruske invazije na to državo konec februarja je bilo ubitih več tisoč ljudi, več milijonov jih je moralo zapustiti svoje domove, velik del države je porušen. Vojna je ustavila tudi izvoz žita iz ukrajinskih pristanišč, ki je delno stekel šele po sklenitvi mednarodnega sporazuma, ki je bil julija podpisan v Istanbulu. Zelenski, Guterres in Erdogan naj bi na današnjem srečanju med drugim preučili izvajanje tega sporazuma.

