Ljudje množično bežijo s Krima #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.06 ZDA vedele, da se bliža vojna, Zelenski ni verjel

6.26 Množičen beg s Krima

Ameriški dnevnik The Washington Post je objavil kronologijo dogodkov, ki naj bi se odvijali za zaprtimi vrati na predvečer ruske invazije na Ukrajino. Poročajo, da so oktobra lani najvišji ameriški obveščevalni, vojaški in diplomatski voditelji vstopili v pisarno ameriškega predsednika Joeja Bidna in mu predstavili podatke, ki govorijo o načrtih ruskega predsednika Vladimirja Putina za invazijo na Ukrajino.

Bidnovi uradniki naj bi mesece opazovali Putina in vedeli, da bo napadel Ukrajino. Odločili so se, da je treba opozoriti ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. Z njim se je sestal ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je povedal, da mu kljub številnim opozorilom Zelenski ni verjel, da bi Rusija res napadla Ukrajino.

Ruski državni mediji poročajo, da je Krimski most, ki povezuje rusko okupirani Krim z Rusijo, v ponedeljek prečkalo rekordno število avtomobilov. Pravijo, da to nakazuje, da številni Rusi, ki so se po priključitvi leta 2014 naselili v regiji, zdaj bežijo.

Most je prečkalo kar 38.297 avtomobilov. V ponedeljek je namreč na severu in jugu polotoka izbruhnilo več eksplozij.

Because of the explosions in the Crimea on the Kerch bridge, the Russians are chaotically trying to leave the peninsula.



▪️Russian Media reports that a record daily traffic was recorded today - about 38.3 thousand cars drove in both directions in a day. 1/ pic.twitter.com/LB8Qs96eCt