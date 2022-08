The Washington Post: Pet milijard ljudi bo umrlo zaradi lakote, če …

Dve tretjini ljudi na Zemlji bi v primeru jedrskega spopada med Rusijo in ZDA umrlo zaradi lakote. Jedrska vojna ne bi samo uničila prehrambne dobavne verige, zaradi onesnaženja ozračja in zemlje bi mnogo delov planeta postalo tudi nerodovitnih.

Že jedrska vojna med Pakistanom in Indijo bi svetovno proizvodnjo zmanjšala za sedem odstotkov in povzročila 2,5 milijarde žrtev zaradi lakote, študijo ameriške univerze Rutgers o posledicah spopada z jedrskim orožjem povzema The Washington Post. "Povzetek študije je, da največ ljudi ne bi umrlo zaradi eksplozij, temveč predvsem zaradi posledic onesnaženja okolja," je v najavi za medije o študiji dejal njen soavtor Alan Robock. Po trditvah avtorjev študije bi največjo škodo povzročili radioaktiven pepel in saje, ki bi na eni strani sončnim žarkom preprečili dostop do površine Zemlje, na drugi strani pa bi jo to tako onesnažili, da bi planet potreboval stoletja, da bi si opomogel.

Študija se osredotoča predvsem na morebitne posledice jedrske vojne med ZDA in Rusijo. Spopad med velesilama bi v štirih letih od uporabe prve jedrske bombe po vsem svetu uničil 90 odstotkov površin, ki se danes uporabljajo za pridobivanje hrane. Podoben vpliv bi uničenje okolja imelo tudi na število udomačenih in divjih živali. Med drugim bi torej umrlo okoli 90 odstotkov vseh rib v morjih in 90 odstotkov vseh krav, ki jih ljudje danes vzgajamo za zakol. "Podatki nam govorijo le eno stvar. Za vsako ceno moramo preprečiti jedrsko vojno," je zato še poudaril Robock.