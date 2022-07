Kim Džong Un: Severna Koreja pripravljena uporabiti jedrsko orožje

"Naše oborožene sile so temeljito pripravljene, da se odzovejo na kakršnokoli krizo, prav tako je popolnoma pripravljeno tudi jedrsko vojno odvračanje naše države, da zvesto, natančno in hitro mobilizira svojo absolutno moč za svoje poslanstvo," je v govoru v sredo zvečer dejal severnokorejski voditelj Kim Džong Un, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na severnokorejsko KCNA.

Kim je dodal, da mora Severna Koreja zaradi jedrskih groženj ZDA opraviti "nujno zgodovinsko nalogo" in okrepiti svojo samoobrambo. Po njegovem mnenju so ZDA redne vojaške vaje njegove države svetu predstavile kot provokacije.

"Dvojna merila ZDA, ki vsa naša vsakodnevna dejanja zavajajoče označujejo za provokacije in grožnje, medtem ko izvajajo obsežne skupne vaje, ki resno ogrožajo našo nacionalno varnost, so dobesedno zločinsko obnašanje, ki odnose med Severno Korejo in ZDA potiska v konflikt in na točko brez vrnitve," je še dejal Kim.

Grožnje Južni Koreji

Kim se je v govoru odzval tudi na poročila, da se Južna Koreja pripravlja na oživitev načrta za preprečevanje severnokorejske jedrske grožnje s preventivnimi napadi na rakete Pjongjanga in po možnosti njegovo višje vodstvo ali tako imenovano strategijo Kill Chain. Zatrdil je, da bosta vlada in vojska južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola "uničeni", če bo Seul dejansko izvedel tovrstne napade, navaja britanski BBC.

Do groženj Kim Džong Una je prišlo v času, ko je mednarodna skupnost zaskrbljena zaradi morebitnega sedmega severnokorejskega jedrskega poskusa. ZDA so prejšnji mesec namreč opozorile, da Pjongjang takšen poskus lahko izvede kadarkoli.

Dan zmage sicer v Severni Koreji praznujejo 27. julija in zaznamujejo konec korejske vojne, ki je divjala med letoma 1950 in 1953. Vojna se je končala s premirjem, ne pa tudi z mirovno pogodbo, zato tehnično še vedno traja, vendar jo Severna Koreja dojema kot zmago nad ZDA. Vsakoletno praznovanje obletnice tako zaznamujejo vojaške parade, ples in ognjemet.