Putin: To, kar počne Zahod, je preprosto neumno #vŽivo

Ruski predsednik Vladimir Putin je poskuse odprave ruske kulture in Rusije označil za "neumne". Foto: Reuters

6.46 Putin poskuse odprave ruske kulture označil za neumne

Ruski predsednik Vladimir Putin je poskuse odprave ruske kulture in same Rusije označil za "neumne": "Tisti, ki mislijo drugače, pa se žal niso naučili lekcij zgodovine," je povedal na festivalu Tavrida.ART na Krimu, poroča hrvaški Index.

Poudaril je, da so v letošnji ekipi festivala tudi ljudje z osvobojenih ozemelj – iz Ljudske republike Doneck in Luganska. "Danes ste skupaj, pripravljeni združiti prizadevanja za doseganje skupnih ciljev. Veste, da morate biti skupaj, če želite biti močni. Tega nas uči celotna bogata tisočletna zgodovina Rusije," je dejal.

"Vemo, da so vse težave in preizkušnje čas novih priložnosti, in o tem pogosto govorimo. Čas je, da ste drzni," je dodal Putin.