Navalnega premestili v kazensko kolonijo. Kam, je skrivnost.

Zaprtega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so premestili v kazensko kolonijo s strogim režimom, so danes sporočili njegovi sodelavci, ki jih skrbi za njegovo varnost. Ruske oblasti sicer niso razkrile lokacije nove kazenske kolonije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alexei Navalny: Jailed Russian opposition leader and Vladimir Putin critic transferred to unknown location https://t.co/VmtBLXogZL — Sky News (@SkyNews) June 14, 2022

Navalni ni prišel na sestanek s svojimi odvetniki, je na Twitterju zapisala ena od njegovih tesnih zaveznic Marija Pevčih in dodala, da nimajo dodatnih informacij, kje se nahaja.

Uradniki v kazenski koloniji so po navedbah odvetnice Navalnega Olge Mihajlove sporočili, da so ga premestili v kazensko kolonijo s strogim režimom. Foto: Reuters

O premestitvi niso vnaprej obvestili niti njegove družine niti njegove odvetnice, je sporočila tiskovna predstavnica Kira Jarmiš. "Dokler ne vemo, kje je Aleksej, ostaja sam s sistemom, ki ga je že poskušal ubiti, zato je naša glavna naloga, da ga čim prej najdemo," je dodala.

Navalni služi dveinpolletno zaporno kazen, ker je kršil pogojni izpust zaradi starih obtožb goljufije, kar je po besedah njegovih zaveznikov kazen za izzivanje Kremlja. Konec marca so mu zaporno kazen podaljšali na devet let, potem ko so ga spoznali za krivega goljufije in nespoštovanja sodišča.