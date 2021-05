Putinu sosedi kratijo spanec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nekaterih državah nekdanje Sovjetske zveze se dogajajo tektonski politični premiki, druge pa so se znašle v lokalnih vojnah za rusko naklonjenost.

Ne samo Ukrajina in Aleksej Navalni, Vladimirju Putinu povzroča skrbi dogajanje v večjem številu držav v interesni sferi Rusije. V prihodnjih mesecih se bodo v Moldaviji in Armeniji prebivalci podali na volitve, ki napovedujejo spremembo politične usmeritve, poroča hrvaški medij Večernji list. Drugod so se ruske sosede ujele v nesmiselne lokalne spopade, ki jih lahko razreši le Moskva.

Moldavija se obrača proti Zahodu

Do pred kratkim je Moldavija veljala za prorusko državo, kar pa se je spremenilo z zmago Maie Sandu na predsedniških volitvah. Sandujeva je premagala kandidata proruske socialistične stranke in upa, da bo tudi njena stranka zmagala na parlamentarnih volitvah 11. julija. Ankete ji trenutno pripisujejo 30-odstotno podporo, kar je dvakrat več kot proruskim socialistom.

Ukrajinski scenarij

Rusi in Američani z zavezniki so posledično spet močno vpeti v dogajanje v državi, zato se mnogi že sprašujejo, ali se bo tudi v Moldaviji zgodil ukrajinski scenarij. Na meji z Ukrajino je namreč Pridnestrska republika, ki je leta 1991 ob podpori Rusije razglasila neodvisnost od Moldavije. Vendar Pridnestrske republike, razen Rusije in njenih zaveznic, ne priznava nobena druga država na svetu.

Armenci na volitve 20. junija

Po porazu Armenije v lanski vojni z Azerbajdžanom se maje stolček predsedniku vlade Nikoli Pašinjanu. Ta je sicer na zadnjih volitvah zmagal s proameriško politiko, vendar se za 20. junij, ko se bodo Armenci spet odpravili na parlamentarne volitve, napovedujejo spremembe. Glede na raziskave javnega mnenja 62 odstotkov Armencev meni, da se mora država bolj povezati z Rusijo, medtem ko jih le 16 odstotkov podpira proameriško politiko.

Rusija lani poslala vojsko

Najmočnejši protikandidat trenutnega premierja je nekdanji predsednik države Robert Kočarjan, ki je znan prijatelj Vladimirja Putina. Naklonjenost Rusom se je v Armeniji povečala predvsem zaradi vojne z Azerbajdžanom, saj je na koncu prav Rusija s svojo vojsko umirila strasti.

Velika podpora Rusiji, a med seboj se ne marajo

V Kirgiziji prorusko politiko podpira 90 odstotkov prebivalstva, v Tadžikistanu pa 80 odstotkov prebivalstva. Vendar obe državi od Rusije pričakujeta, da bo razrešila njun spor okoli meje, ki je samo ta mesec vzel 30 življenj in potisnil 20 tisoč ljudi v beg.