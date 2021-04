Ameriški organi pregona preiskujejo vsaj dva incidenta znotraj svojih meja, ki jih povezujejo z za zdaj neznanim orožjem. Prvič so Američani podoben napad uradno zaznali leta 2016 na Kubi, že leta 2019 pa so nekateri javni uslužbenci z dostopom do strogo varovanih podatkov poročali o podobnih incidentih na ameriških tleh.

FBI s pomočjo drugih ameriških organov pregona preiskuje vsaj dva napada na ameriških tleh z neznanim orožjem, poroča CNN. Eden izmed preiskovanih napadov se je zgodil tudi poleg Bele hiše, posledice pa je čutil tudi eden izmed zaposlenih v administraciji predsednika ZDA. Že leta 2019 je o podobnem napadu poročal eden izmed takratnih uslužbencev Bele hiše, ki je v času dogodka sprehajal svojega psa v predmestju Washingtona.

Zvočni napadi

Kakšno orožje je bilo uporabljeno v napadu, še ni jasno. Ameriška akademija znanosti je konec lanskega leta izdala poročilo, v katerem govori o orožju, ki uporablja neznano usmerjeno energijo na radiofrekvencah. Ameriški novinarji so takrat pisali o "soničnih" oziroma zvočnih napadih. Napadeni sicer v večini primerov poročajo le o vrtoglavici, slabosti, glavobolih in drugih lažjih simptomih. Nekatere žrtve pa so utrpele hujše poškodbe, med drugim se je lani zaradi poškodb možganov moral predčasno upokojiti agent Cie.

Havanski sindrom

Prvič so o posledicah uporabe neznanega orožja poročali ameriški diplomati na Kubi, zato so postale znane kot havanski sindrom. V zadnjih letih so o podobnih napadih poročali agenti Cie ter ameriški diplomati, ki služijo na Kitajskem in v Rusiji. Kot poroča CNN, sta zato med glavnimi osumljenimi za napade Kitajska in Rusija.