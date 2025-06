Donald Trump napoveduje: Kmalu boste izvedeli, kakšne namene imamo

"V kakšnem tednu bomo poslali pisma državam, da jim povemo, kaj je na stvari," je Trump mimogrede omenil med ogledom predstave Nesrečniki v Kennedyjevem centru, kjer ga je del na pol prazne dvorane izžvižgal. Trump je sicer po vrnitvi v Belo hišo odpustil celotno vodstvo ugledne ameriške ustanove in se imenoval na njeno čelo.

Carinska vojna

Aprila je uvedel 10-odstotne carine proti vsem državam sveta in višje carine za določene države, med njimi članice EU. Nato je to zamrznil za 90 dni, da pusti čas pogajanjem, ki so doslej rodila le en nedokončani sporazum z Veliko Britanijo. Premor se izteče 9. julija.

Uvajal je tudi vse mogoče druge carine proti Kanadi, Mehiki in Kitajski, s katero se sedaj pogaja in trdi, da uspešno, vendar konkretnega dogovora še ni.

Posebne ugodnosti za države, ki "se pogajajo v dobri veri"

Trumpov minister za finance Scott Bessent je v sredo v kongresu povedal, da bodo morda podaljšali premor s carinami za države, ki se pogajajo v dobri veri.

Med carinami, ki jih je uvedel, so tudi tiste na avtomobile in dele zanje. Doslej je uvedel 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov in delov v ZDA, danes pa je novinarjem povedal, da jih bo morda v prihodnje povišal.

Trump bi rad, da tuja podjetja gradijo tovarne v ZDA

"Višje bodo, večja je verjetnost, da bodo gradili tovarne tukaj," je dejal Trump, ki od tujih proizvajalcev v zameno za odpravo carin zahteva izdelavo avtomobilov v ZDA.

Borza ne mara carinskih igric Bele hiše

Finančni trgi so se predvidljivo odzvali s padcem delnic največjih ameriških avtomobilskih proizvajalcev, ki se zavedajo, da bodo carine podražile avtomobile v ZDA in poskrbele za padec prodaje novih vozil.

Delnice General Motorsa (GM) so po njegovi izjavi padle za 1,5 odstotka, delnice Forda pa za 1,6 odstotka. GM je maja napovedal, da bodo Trumpove carine povzročile padec dobička podjetja v tem letu za okoli pet milijard dolarjev.

