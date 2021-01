Napad Trumpovih privržencev na kongres: umrli štirje ljudje #foto #video

Privrženci za zdaj še aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa so vdrli v kongresno palačo in prekinili proces potrditve izida predsedniških volitev. Zasedanje obeh domov kongresa so za nekaj časa prekinili, poslanci pa so se zatekli v svoje pisarne. Načelnik policije Washingtona Robert Contee je sporočil, da so v nasilnem vdoru umrli štirje ljudje. Do zdaj se je poročalo le o ženski, ki je umrla zaradi strela iz policijske pištole.

Ženska je umrla, ko je množica poskušala vdreti skozi zabarikadirana vrata kongresne dvorane, pred katerimi so bili kongresni policisti, ki so začeli streljati. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je umrla. Oblasti niso razkrile njene identitete, mediji pa poročajo, da naj bi šlo za Ashli Babbitt, Trumpovo podpornico in veteranko letalskih sil, navaja STA.

Ranjenih tudi več policistov

Po besedah Conteeja so na območju okrog kongresne palače umrli še trije ljudje, ženska in dva moška, a njihove smrti naj ne bi bile povezane z nasiljem. Vsi trije naj bi umrli zaradi drugih zdravstvenih težav. V prerivanju je bilo ranjenih tudi najmanj 14 policistov, od tega dva huje. Enega so protestniki potegnili v množico, kjer so ga napadli, drugi pa je utrpel hujše poškodbe obraza, ko ga je zadel izstrelek.

Odkrili dve bombi, našli puške in molotovke

Policija je aretirala najmanj 52 ljudi, od tega 26 na območju kongresa, in sicer zaradi kršenja policijske ure, nedovoljenega vstopa in obtožb v povezavi z orožjem. Zaplenila je nekaj kosov orožja in odkrila tudi dve bombi. Ena je bila nastavljena pred sedež demokratske stranke v Washingtonu, druga pred sedež republikanske stranke. Na območju kongresa so v vozilu odkrili tudi puško in molotovko, še poroča STA.

Trump jih je pozval, naj gredo in odstranijo šibke kongresnike

Trumpovi privrženci so zavzeli kongres v času zasedanja za potrditev zmage demokrata Josepha Bidna na volitvah 3. januarja. Nad kongres jih je poslal Trump s pozivom, naj gredo in odstranijo šibke kongresnike. Trump ne priznava poraza na volitvah in trdi, da je šlo za prevaro, o čemer je prepričal tudi svoje podpornike. V prvem odzivu po dogajanju je Trump dejal, da se zaveda, da je njegovim podpornikom težko, saj so bile predsedniške volitve, kot trdi, ukradene, a jih je kljub temu pozval, naj se v miru vrnejo domov. "Moramo imeti mir, zakon in red," je še dejal.

Pence: Niste zmagali, nasilje nikoli ne zmaga, svoboda zmaga

Ameriški kongres je nekaj ur po nasilnem vdoru podpornikov Trumpa obnovil skupno zasedanje obeh domov za formalno potrditev izida predsedniških volitev. Zasedanju predseduje podpredsednik ZDA Mike Pence. Ta je na uvodu senatnega dela zasedanja nasilnežem sporočil, da niso zmagali in da niso dosegli ničesar. "Tistim, ki ste danes uničevali prestolnico: niste zmagali, nasilje nikoli ne zmaga, svoboda zmaga," je bil jasen Pence.