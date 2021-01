Ameriški kongres potrdil zmago Bidna na predsedniških volitvah

Volilne izide predsedniških volitev 3. novembra lani so sredi decembra že potrdili elektorji. Biden je osvojil 306 elektorskih glasov, Trump pa 232. V skladu z ameriško ustavo sta se morala nato na skupnem zasedanju sestati oba domova kongresa, ki sta še enkrat preštela elektorske glasove. Izide je razglasil podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je predsedoval zasedanju, navaja STA.

Trump dejal, da bo prišlo do mirnega prenosa oblasti Ameriški predsednik Donald Trump je v izjavi po potrditvi zmage demokrata Joeja Bidna v kongresu zapisal, da je ta odločitev "konec najboljšega prvega predsedniškega mandata v zgodovini". "Čeprav se nikakor ne strinjam z izidom volitev, in dejstva me potrjujejo, bo 20. januarja prišlo do mirnega prenosa oblasti," po poročanju CNN piše v Trumpovi izjavi. Hkrati je Trump zapisal, da to pomeni začetek boja za to, da bo naredil Ameriko spet veliko. (STA)

Prva podpredsednica

Nekaj republikancev v predstavniškem domu in senatu je sicer vložilo ugovora na izide v Pensilvaniji in Arizoni, a sta ju oba domova zavrnila. Demokrat Joe Biden bo tako lahko 20. januarja prisegel kot 46. predsednik ZDA. Podpredsedniški položaj bo zasedla temnopolta Kamala Harris, ki bo prva ženska na tem položaju, še piše STA.

Demokrati po zmagi v Georgii z večino tudi v senatu

Kandidata ameriških demokratov sta na torkovih volitvah za senatna sedeža iz zvezne države Georgia premagala republikanska tekmeca, kar pomeni, da bodo imeli demokrati večino tudi v zveznem senatu. Z večino sedežev razpolagajo tudi v predstavniškem domu, kar pomeni, da bodo imeli nadzor nad celotnim kongresom, poroča STA.

Volitve so bile v Georgii ponovljene, ker na volitvah novembra lani nihče od kandidatov ni prejel za zmago potrebnih 50 odstotkov glasov. Demokrata Raphael Warnock in Jon Ossoff sta nato v torek premagala republikanca Kelly Loeffler in Davida Perdueja, ki sta doslej v zveznem senatu predstavljala Georgio. Obe tekmi sta bili zelo tesni. Warnock je glede na še ne povsem dokončne izide porazil Kelly Loeffler s 50,7 odstotka proti 49,3. Izid volitev za drugi sedež je bil še tesnejši - Ossoff je Perdueja premagal s 50,28 odstotka glasov proti 49,72.

Odločilni glas bo imela podpredsednica Kamala Harris

Glede na rezultate bodo sedaj tako demokrati kot republikanci v senatu, zgornjem domu kongresa, imeli po 50 sedežev. Ko zasede položaj, bo odločilni glas prispevala novoizvoljena demokratska podpredsednica Kamala Harris. Demokrati bodo s tem prvič po letu 2009 prevzeli nadzor v senatu. Večino že imajo tudi v predstavniškem domu, kjer zasedajo 222 sedežev, republikanci pa 211, poroča STA.

Biden bo veliko lažje delal

V Georgii, ki velja za republikansko državo, je na predsedniških volitvah kot prvi demokrat po treh desetletjih novembra zmagal tudi Joe Biden. Prevzem večine v obeh domovih pomeni, da bo Biden kot predsednik precej lažje uresničeval svoje prednostne naloge, saj ga pri tem ne bodo sistematično ovirali republikanci. Biden bo lahko tudi lažje udobneje imenoval člane vlade, sodnike in veleposlanike, poroča STA.

Warnock je sicer 51-letni baptistični pastor in z izvolitvijo postaja prvi temnopolti senator iz Georgie ter šele 11. temnopolti senator v zgodovini ZDA. Ossoff pa je ustvarjalec dokumentarcev, ki s 33 leti postaja najmlajši senator, odkar je Biden leta 1973 pri 30 letih zasedel svoj sedež v senatu.

Rezultat volitev je velik udarec za predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki vztraja pri obtožbah o prevarah na novembrskih volitvah, ki da so ga oropale zmage. Pri tem med drugim izpostavlja tudi izide v Georgii, kjer je izgubil proti Bidnu.