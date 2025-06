Ameriška vlada po krivem izgnanega Salvadorca vrnila v ZDA

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je v petek iz Salvadorja vrnila po krivem izgnanega nezakonitega priseljenca Kilmarja Abrega Garcio v ZDA, vendar so ga odpeljali naravnost v zapor v Tennesseeju. V tej zvezni državi so ga na zveznem sodišču obtožili, da je pred devetimi leti tihotapil migrante v državo, poročajo ameriški mediji.

Novico, da se marca izgnani Salvadorec Garcia iz domovine vrača v ZDA, je prva objavila televizija ABC. Odvetniki Trumpove vlade so priznali, da Garcie zaradi ukaza vrhovnega sodišča ZDA ne bi smeli izgnati, vendar pa so vsi odgovorni trdili, da ga ne morejo pripeljati nazaj v državo, ker je to sedaj stvar odločitve salvadorske vlade.

Vrnitev Garcie iz rodnega Salvadorja je sledila dolgemu nizu sodnih bitk. O njem je beseda tekla tudi aprila, ko je Trump v Beli hiši sprejel predsednika Salvadorja Nayiba Bukeleja, ki je dejal, da Garcie ne bo vrnil v ZDA.

V Tennesseeju so medtem že prejšnji mesec potrdili obtožnico proti 29-letnemu Garcii, ki pa jo je pravosodno ministrstvo ZDA objavilo šele v petek. Obtožili so ga, da je več let sodeloval v zaroti za tihotapljenje nezakonitih priseljencev iz Teksasa v notranjost ZDA.

Ostati mora v priporu, ker naj bi bil nevaren

Zvezna sodnica Barbara Holmes je za 13. junij sklicala zaslišanje, na katerem se bo Garcia izrekel o krivdi ali nedolžnosti, sodnica pa bo odločila, ali lahko na sojenje počaka na prostosti. Vlada trdi, da mora ostati v priporu, ker naj bi bil nevaren.

Za vsakega domnevnega migranta, ki naj bi ga prevažal, mu grozi do deset let zapora. Opravil bi naj več kot 100 takšnih prevozov, med strankami pa naj bi bili tudi člani salvadorske ulične tolpe MS-13.

Njegov odvetnik Simon Sadoval-Moshenberg je na spletni novinarski konferenci obtožbe proti svoji stranki označil za zlorabo položaja in oblasti.

"Ne ustavijo se pred ničemer - tudi pred najbolj absurdnimi obtožbami, kar si jih je mogoče zamisliti - samo da ne bi priznali, da so naredili napako," je dejal.

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi, ki je doslej trdila, da Garcie ni mogoče vrniti v ZDA, se je v petek zahvalila salvadorskemu predsedniku Bukeleju za vrnitev po izdaji naloga za aretacijo. Zagotovila je, da bodo Garcio po morebitni obsodbi in prestani kazni vrnili v Salvador.

Primer Garcie je med najbolj odmevnimi neupravičenimi izgoni Trumpove vlade. Leta 2019 je sodišče zadržalo njegov izgon, ker mu v Salvadorju grozi nasilje tolp, pred katerimi je pobegnil v ZDA. Trumpova vlada ga je vseeno aretirala in ga skupaj z več kot 200 drugimi poslala v zloglasni salvadorski zapor CECOT.

Sodišče v ZDA vladi dovolilo blokado dostopa novinarjem tiskovne agencije AP

Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je v petek ameriški vladi medtem dovolilo, da novinarjem tiskovne agencije AP prepove dostop do določenih območij, kjer običajno potekajo predsedniški novinarski dogodki, vključno z Ovalno pisarno, letalom Air Force One in predsednikovim domovanjem v Mar-A-Lagu na Floridi, poročajo ameriški mediji.

Sodišče je do konca vseh sodnih postopkov pustilo v veljavi del odredbe nižjega sodišča, ki je od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevalo, da agenciji AP omogoči dostop do dogodkov, ki potekajo v večjih prostorih, kot je Vzhodna soba Bele hiše.

Dopustilo pa je prepoved dostopa do prostorov, ki jih je Trump razglasil za zasebno bivališče.

Sodnika prizivnega sodišča v Washingtonu Neomi Rao in Gregory Katsas, ki ju je na položaj imenoval Trump, sta tako večinoma ugodila vladni zahtevi za razveljavitev aprilske odločitve sodišča, ki je odpravilo prepoved, poroča Politico.