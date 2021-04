Rusi krivi za eksplozije: Bolgarija izgnala Putinovega diplomata

Bolgarski preiskovalci so v sredo sporočili, da so ugotovili povezavo med šestimi ruskimi državljani, ki so bili v Bolgariji, in štirimi eksplozijami v bolgarskih skladiščih orožja med letoma 2011 in 2020.

Bolgarija je v četrtek izgnala ruskega diplomata. Za to so se v Sofiji odločili, potem ko je tožilstvo v sredo sporočilo, da je ugotovilo povezavo med šestimi ruskimi državljani in eksplozijami v bolgarskih skladiščih orožja. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo povračilne ukrepe.

Bolgarija želi biti enakopravna Rusiji

"Bolgarsko zunanje ministrstvo je ruskega diplomata razglasilo za nezaželeno osebo," so sporočili z bolgarskega ministrstva. Rusijo so pozvali k sodelovanju v preiskavah, katerih cilj je najti krivce in jih privesti pred roko pravice, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Bolgarija želi ohraniti vzajemno koristne odnose na enakopravni ravni z Rusijo," so navedli. Bolgarska zunanja ministrica Ekaterina Zaharijeva se je že sestala z ruskim veleposlanikom v Sofiji, so dodali.

Rusko zunanje ministrstvo je v odzivu napovedalo povračilne ukrepe. Bolgarsko veleposlaništvo v Moskvi bo tako moral zapustiti najmanj en diplomat.

Nad Ruse že Čehi

Bolgarski preiskovalci so v sredo sporočili, da so ugotovili povezavo med šestimi ruskimi državljani, ki so bili v Bolgariji, in štirimi eksplozijami v bolgarskih skladiščih orožja med letoma 2011 in 2020. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v odzivu na ugotovitve bolgarskega tožilstva dejal, da poskuša Sofija glede na časovni okvir eksplozij v svojih obtožbah "prekositi" Prago.

Ta je ruskim obveščevalnim službam pripisala odgovornost za eksplozijo v skladišču streliva na Češkem leta 2014, zaradi česar sta državi medsebojno izgnali diplomate.

Povezava z eksplozijami na Češkem?

Sofija je sporočila, da bi bile lahko eksplozije v Bolgariji povezane s tisto na Češkem.

Bolgarija je pred tem od oktobra 2019 izgnala že osem uslužbencev ruskega veleposlaništva zaradi domnevnega vohunjenja in drugih obtožb.