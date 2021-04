Češka izgnala 18 ruskih diplomatov

Češka posebna policijska enota za boj proti organiziranemu kriminalu (NCOZ) je sporočila, da v povezavi z eksplozijami išče dve osebi z ruskima potnima listoma, ki sta osumljeni zastrupitve ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije v Veliki Britaniji leta 2018. Policija je objavila tudi njuni fotografiji.

Osumljena naj bi bila sredi oktobra 2014 šest dni na Češkem in obiskala območje, kjer je skladišče streliva, poroča STA.

Babiš: Imamo jasne dokaze o njihovi vpletenosti v eksplozijo

Češka, ki ima "jasne dokaze" o vpletenosti ruskih tajnih agentov v eksplozijo, je suverena država in se mora na ta razkritja ustrezno odzvati, je dejal premier Andrej Babiš. Eksplozija, ki je zahtevala dve življenji, je povzročila veliko materialno škodo in ogrozila življenja številnih domačinov, je opozoril.

Po eksplozijah v skladišču z 58 tonami streliva oktobra 2014, ki ji je mesec kasneje sledila še ena v bližnjem skladišču z 98 tonami streliva, je na tisoče vojakov dve leti odstranjevalo neeksplodirana eksplozivna sredstva in strelivo, da bi bilo območje spet varno, navaja STA.

Moskva se je na izgon diplomatov že odzvala. Praga dobro ve, kaj se zgodi po "takšnih zvijačah", je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova.

Češko veleposlaništvo v Moskvi Foto: Reuters

Velika Britanija izrazila podporo Češki

Podporo Češki in njeni odločitvi o izgonu diplomatov so danes izrazile oblasti na Otoku, dodaja STA. "Združeno kraljestvo v celoti podpira češke zaveznike, ki so razkrili, kako daleč so ruske obveščevalne službe pripravljene iti za izvajanje nevarnih in zlonamernih operacij v Evropi," je dejal britanski zunanji minister Dominic Raab.

"Odločeni in zavezani smo bolj kot kadarkoli prej, da odgovorne za napad v Salisburyju privedemo pred sodišče in pozdravljamo ukrepe čeških oblasti," je dodal.

V britanskem Salisburyju so marca 2018 našli nezavestna nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo, ki sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok. Oba sta preživela, a primer je zastrupil tudi odnose med Londonom in Moskvo.

Oblasti v Moskvi kakršnokoli vpletenost v afero Skripal zanikajo.