Merklova pozvala Putina k izpustitvi Navalnega #video

Merklova je bila ostra do Putina, kar zadeva zaprtje Navalnega. "Z našega vidika ni sprejemljiva obsodba, po kateri je zaprt v kazenski koloniji in ki je nastala na podlagi prejšnje odločitve, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice označilo za nezakonito," je dejala Merklova.

Pred ruskim predsednikom je znova zahtevala osvoboditev Navalnega in jasno pokazala, da bodo zadevo še naprej spremljali.

Putin je očitke zavrnil. "Rad bi poudaril, da ga niso obsodili za njegova politična dejanja, ampak ker je kršil določena pravila," je dejal. "Prosim, spoštujte to," je dodal o odločitvi sodišč.

Pojasnil je, da imajo vsi državljani Rusije pravico izraziti svoje mnenje, vendar znotraj okvirov zakona. "Rusija je svojo potrebo po revoluciji izčrpala," je poudaril Putin.

Navalni velja za ostrega kritika Putina. Pred natanko enim letom je Navalni po zastrupitvi na poletu iz Tomska v Moskvo končal v komi. Na zdravljenje so ga nato prepeljali v Berlin. Pozneje se je izkazalo, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, ta napad pa naj bi po njegovih ocenah ukazal Kremelj. Tam sicer vsakršno vpletenost zanikajo. Ko se je 45-letnik januarja letos vrnil v Rusijo, so ga na podlagi starih obtožb aretirali in nato obsodili na zaporno kazen v kazenski koloniji.

Merklova je danes omenila tudi razmere na vzhodu Ukrajine in da poudarila, da bi morali nadaljevati mirovni proces. "Tudi če napredek ni tako hiter, kot smo pričakovali," je povedala.

Kanclerka bo v nedeljo odpotovala v Kijev, kjer se bo srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.