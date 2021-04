Policija pridržala sodelavce Navalnega, Michel aretacije označil za obžalovanja vredne

Za danes so v več kot 100 ruskih mestih napovedani protesti v podporo Navalnemu, ki gladovno stavka, ker mu v zaporu ne zagotovijo ustreznega zdravljenja.

"Preiskave so izvajali od ranega jutra," je sporočila ekipa Navalnega na Twitterju. "Prišli so že po snemalca, več prostovoljcev in aktivistov," so dodali.

Odvetnika Navalnega. Foto: Guliverimage

Odvetnik Sobolove Vladimir Voronin je sporočil, da so jo policisti potegnili iz taksija. "Po njenih navedbah so jo pridržali številni uniformirani policisti," je zapisal na Twitterju. Odpeljali so jo na policijsko postajo, vendar jo zadržujejo v policijskem kombiju, je sporočil kasneje.

Tiskovno predstavnico Navalnega Kiro Jarmiš so pridržali na vhodu v zgradbo, v kateri živi, je sporočil njen odvetnik.

Pridržali več kot 180 ljudi

Po podatkih nevladne organizacije OVD-Info so v najmanj 40 mestih, predvsem na ruskem Daljnem vzhodu in v Sibiriji, ki sta več časovnih pasov pred Moskvo, pridržali več kot 180 ljudi.

Današnji protesti v podporo Navalnemu. Foto: Guliverimage Policija je izdala opozorilo pred udeležbo na današnjih zborovanjih v podporo Navalnemu, saj da gre za nezakonito zbiranje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Michel oblasti pozval, naj zagotovijo kakovostno oskrbo in Navalnega izpustijo

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je aretacijo podpornikov Navalnega pred napovedanimi protesti označil za obžalovanja vredno. Oblasti morajo spoštovati pravico do združevanja, je zapisal na Twitterju. Obenem je ruske oblasti pozval, naj Navalnemu zagotovijo nujno in kvalitetno zdravniško oskrbo ter ga izpustijo iz zapora.

Charles Michel je aretacijo podpornikov Navalnega pred napovedanimi protesti označil za obžalovanja vredno. Foto: Reuters

Na protestih v podporo enemu najglasnejših kritikov Kremlja konec januarja in v začetku februarja je bilo pridržanih več kot 10.000 ljudi.

Opozicijski politik je bil januarja aretiran po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom. Zdaj prestaja dveinpolletno zaporno kazen, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije.