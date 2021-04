Putin pogreša Trumpa, Bidnu bo vrnil za nove sankcije

Iz Rusije, ki jo še vedno vodi Vladimir Putin, so sporočili, da je Moskva dolga leta ohranjala odgovoren odnos z ZDA, z novo administracijo v Washingtonu pa so se razmere zelo poslabšale.

Iz Rusije, ki jo še vedno vodi Vladimir Putin, so sporočili, da je Moskva dolga leta ohranjala odgovoren odnos z ZDA, z novo administracijo v Washingtonu pa so se razmere zelo poslabšale. Foto: Instagram

"Veleposlanika so obvestili, da bo kmalu sledilo več povračilnih ukrepov," so sporočili z ruskega ministrstva za zunanje zadeve, poroča STA. Obenem so ameriška svarila pred nadaljnjim zaostrovanjem odnosov označili za popolnoma neprimerna.

Na ruskem zunanjem ministrstvu poudarjajo, da je Moskva dolga leta ohranjala odgovoren odnos z ZDA, z novo administracijo v Washingtonu pa so se razmere zelo poslabšale.

Med sestankom s Sullivanom je ruska stran predstavila svojo oceno neprimernih dejanj ZDA, "ki so kljub izraženi nameri, da želijo zgraditi pragmatične odnose z Rusijo, na novo udarila po teh odnosih".

EU in Nato podprla ZDA

Ameriška vlada Joeja Bidna je v četrtek uvedla nove sankcije proti Rusiji zaradi računalniških vdorov in vpletanja v volitve. ZDA so izgnale deset ruskih diplomatov ter kaznovale več deset oseb in podjetij. Solidarnost z Washingtonom sta izrazili EU in zveza Nato ter podprli sankcije.

Gre za prvi povračilni ukrep ZDA zaradi vdora v sistem podjetja SolarWinds in okužbe programske opreme, ki jo uporabljajo ameriške vladne agencije, z virusom. Na ta način so Rusi dobili dostop do podatkov najmanj devetih vladnih agencij.