Putin podpisal zakon, ki mu bo omogočil še dva mandata

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal zakon, ki mu bo omogočil, da bo ostal na položaju še dva šestletna mandata. Tako bo lahko na oblasti ostal do leta 2036.

68-letni Vladimir Putin, ki Rusijo vodi že več kot dve desetletji, je spremembe predlagal lani v okviru ustavne reforme, ki so jo Rusi z veliko večino podprli julijskem referendumu. Parlament je predlog zakona podprl minuli mesec. Zakon bo Putinu omogočil, da bo lahko po izteku tega mandata leta 2024 znova kandidiral na predsedniških volitvah.

Putin je bil prvič za predsednika Rusije izvoljen leta 2000. Na položaju je bil dva zaporedna štiriletna mandata. Nato je predsednik postal njegov zaveznik Dmitrij Medvedjev, ki je podpisal zakon, s katerim se je predsedniški mandat podaljšal na šest let. Putin se je v Kremelj vrnil leta 2012, za drugi mandat pa je bil izvoljen leta 2018. Nasprotniki so kritični do zakona, češ da bo Putinu omogočil, da bo postal dosmrtni predsednik, poroča STA.