Vodstvo zapora grozi s prisilnim hranjenjem Navalnega

"Ob tem, ko vidijo resnost gladovne stavke, vodstvo vsak dan grozi, da ga bodo začeli hraniti na silo," so sodelavci Navalnega zapisali na njegovem profilu Twitterja.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki ga navaja STA, prisilno hranjenje omogoča ruska zakonodaja. Organizacije za človekove pravice to označujejo za obliko mučenja.

V zaporu izgubil 15 kilogramov

Sodelavci Navalnega so dodali, da je od 31. marca, ko je začel gladovno stavkati, izgubil osem kilogramov in jih ima 77. Od prihoda v kazensko kolonijo jih je tako 189 centimetrov visoki politik izgubil že 15.

Prek Twitterja so sporočili še, da so ga iz zaporniške bolnišnice premestili nazaj v celico. V bolnišnico so ga premestili zaradi visoke vročine in kašlja. "Še vedno ne dovolijo, da bi ga obiskal zdravnik," so poudarili.

Opozicijski voditelj v kazenski koloniji Pokrov okoli 100 kilometrov vzhodno od Moskve služi zaporno kazen dveh let in pol, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije. Kolonija je znana po strogi disciplini.

Konec marca je začel gladovno stavko, ker mu zaporniški zdravnik zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplih nog predpisuje zgolj protibolečinske tablete, ne nudijo pa mu zdravljenja. Njegovi sodelavci zahtevajo, da ga premestijo v pravo bolnišnico, še navaja STA.