Ukrajinski predsednik Putina povabil na srečanje na vojnem območju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru državljanom dejal, da so ukrajinski in ruski pogajalci pred kratkim razpravljali o načrtih, da bi predstavniki držav odpotovali na bojne linije in ocenili razmere. "Grem še korak dlje in vas vabim, da se srečamo v kateremkoli delu ukrajinskega Donecka, kjer poteka vojna," se je s pozivom na Putina obrnil Zelenski.

Vojaške vaje ali izsiljevanje

Ukrajinski predsednik je ob tem obtožil Rusijo, da sodeluje v mirovnih pogajanjih, medtem ko kopiči vojake ob meji z Ukrajino. "Večje število ruskih vojakov se zbira ob naši meji," je dejal. "Uradno Rusija temu reče vojaške vaje. Neuradno ves svet to imenuje izsiljevanje," je poudaril.

"Ruski predsednik je nekoč dejal, da če je boj neizogiben, moraš udariti prvi. Ampak vsak voditelj mora razumeti, da boj ne sme biti neizogiben, ko obstaja grožnja prave vojne in je ogroženih na milijone človeških življenj," je dodal Zelenski.

Čeprav si ne želi spopadov, je zagotovil, da se bo Ukrajina branila.

Več kot sto tisoč vojakov na meji

Ukrajina, Evropska unija in ZDA so v zadnjem času večkrat opozorile na nove napetosti na vzhodu Ukrajine ter obtožile Rusijo kopičenja več deset tisoč vojakov na severni in vzhodni meji Ukrajine. Evropska unija je v ponedeljek ocenila, da je na meji več kot sto tisoč ruskih vojakov.