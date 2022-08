Bo ruskim turistom prepovedano dopustovati v EU? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Rusijo veljajo stroge sankcije, vendar pa te ne veljajo za ruske turiste. V Sloveniji jih še vedno lahko srečate v večjih turističnih središčih. Medtem ko zunanje ministrstvo razmišlja, da bi temu naredilo konec, v Evropski uniji glede morebitne prepovedi vstopa ruskim turistom v EU vlada precejšnja neenotnost. Odločeni sta le predsednici finske in danske vlade, ki se zavzemata za popolno prepoved, medtem ko je nemški premier Olaf Scholz dejal, da to ni vojna ruskega naroda, to je Putinova vojna. O tem vprašanju naj bi sicer konec meseca govorili tudi zunanji ministri članic.

Največ ruskih turistov je Slovenija tradicionalno gostila na Obali in v Rogaški Slatini, kjer so najprej zaradi epidemije, zdaj pa zaradi sankcij proti Rusiji občutili največje posledice. Rusko govoreči gostje so namreč samo v Rogaški Slatini predstavljali okrog 60 odstotkov vseh gostov.

Po besedah Aleša Topolška iz Grand Hotela Rogaška so v hotelu imeli tudi do 70 odstotkov ruskih gostov, danes pa jih je le še od pet do deset odstotkov. "V današnjem času beležimo skoraj 90-odstotni upad v primerjavi s preteklimi meseci. Nekaj gostov prihaja iz Ukrajine, nekaj iz Kazahstana, Moldavije, vendar imamo pri teh gostih težave pri pridobivanju vizuma," pojasni Topolšek.

Prepoved prihoda ruskih gostov bi bila še dodaten udarec, je dodal Topolšek iz Grand hotela Rogaška.

Finska in Danska bi ruskim turistom prepovedali dopustovanje v Evropi

V Evropski uniji se medtem krešejo mnenja o tem, ali naj ruskim turistom povsem prepovejo prihod ali ne. Finska in danska predsednica vlade namreč vztrajata pri tej odločitvi, medtem ko je Nemčija bistveno bolj zadržana.

"Mislim, da ni v redu, da ruski državljani pripotujejo v EU in na schengensko območje ter si ogledujejo znamenitosti, medtem ko Rusija v Ukrajini pobija ljudi. Zavedam se, da ni vse samo črno-belo, da obstajajo odtenki sive, veliko Rusov seveda nasprotuje vojni in so znotraj Rusije ogroženi," je povedala finska premierka Sanna Marin.

Na drugi strani pa nemški premier Olaf Scholz meni, da se moramo zavedati, da veliko ljudi iz Rusije beži, ker se ne strinjajo z ruskim režimom, in dodaja, da naj bodo odločitve Evropske unije takšne, da ruskim državljanom ne bodo otežile možnosti za pobeg iz Rusije.

In kakšno stališče bo zavzela Slovenija?

"Kar zadeva pobude, nisem seznanjen. Ko bom seznanjen, bomo šli najprej v parlament in opravili razpravo na odboru za zunanjo politiko in potem imeli svoje stališče," je prejšnji teden dejal slovenski premier Robert Golob.

Župan ene najbolj turističnih občin pri nas, Bleda, ki sicer ni odvisna od ruskega turizma, Janez Fajfar pa trdi, da bodo s takšnim omejevanjem prikrajšani predvsem navadni prebivalci. "Meni se to ne zdi prav, ne moremo vseh dati v isti koš, zakaj si ne bi za 14 dni privoščil miru? Mislim, da to ni prav, odprti moramo biti za vse," je dejal.

Na našem zunanjem ministrstvu predlog, da bi ruskim državljanom prenehali izdajati turistične vizume, še proučujejo. Kot kaže, bo Slovenija rešitev iskala skupaj s preostalimi članicami EU, o čemer bodo zunanji ministri članic govorili konec tega meseca.