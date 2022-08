Ruski insajderji: Putin razmišlja o ekstremni opciji #vŽivo

Ves ruski vojaški in politični vrh naj bi odgovornost za počasno napredovanje in vojaške izgube v Ukrajini pripisoval skoraj izključno Vladimirju Putinu, v komunikacijski aplikaciji Telegram informacije, ki domnevno uhajajo iz ruskih obveščevalnih krogov, razkriva kanal "insajderjev" General SVR.

Ves ruski vojaški in politični vrh naj bi odgovornost za počasno napredovanje in vojaške izgube v Ukrajini pripisoval skoraj izključno Vladimirju Putinu, v komunikacijski aplikaciji Telegram informacije, ki domnevno uhajajo iz ruskih obveščevalnih krogov, razkriva kanal "insajderjev" General SVR. Foto: Guliver Image

179. dan vojne v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden na več sestankih s svojimi najvplivnejšimi podaniki razmišljal o načinih, kako nadaljevati v zvezi s položajem v Ukrajini. Dobrih možnosti naj bi mu zmanjkalo, med preostalimi pa sta tudi uporaba taktičnega jedrskega orožja in celo tako imenovana ekstremna opcija, povezana z rusko okupacijo delov Ukrajine. Ponoči je v predmestju Moskve eksplodiral avtomobil, v njem je umrla 30-letna Darja Dugina, hči ruskega ideologa Aleksandra Dugina. Ta naj bi bil tesno povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu pa je v soboto napovedal, da se bo Rusija na načrte EU, da bi ruskim državljanom prenehali izdajati turistične vizume, odzvala z enakim ukrepom in bo prenehala izdajati vizume evropskim turistom.

20.17 Putin na mizo dobil več možnosti, kako naprej, nobena ni dobra

14.33 Rusa in Ukrajinec poskušali vdreti v albanski vojaški objekt

10.02 Ameriško letalonosilko pred Rusi reševali Italijani?

9.25 Moskva napoveduje protiukrepe na morebitno prepoved vstopa ruskim turistom v EU

8.40 Zelenski poziva Ukrajince k enotnosti in nadaljevanju boja

8.31 Novi lastniki začeli odpiranje nekdanjih Starbucksovih kavarn v Rusiji

4.05 Hči Putinovega prišepetovalca umrla v eksploziji v Moskvi

Vladimir Putin je ta teden na sestankih s šefi ruske vojske in štabov za nacionalno varnost prejel informacije, da je tako imenovana posebna vojaška operacija v Ukrajini zaradi velikih izgub in počasnega napredovanja na pragu katastrofe, trdijo na kanalu General SVR v komunikacijski aplikaciji Instagram, ki domnevno razpolaga z notranjimi informacijami o dogajanju v Kremlju (General SVR je pred časom med drugim prvi razkril podrobnosti o zastrupitvi ruskega opozicijskega voditelja Navalnega, ki jih je pozneje potrdilo več preiskav).

Putina naj bi pozvali, naj najde način za izhod iz danega položaja. Mogočih scenarijev za nadaljevanje bi lahko bilo več, med njimi so mobilizacija, uporaba taktičnega jedrskega orožja v Ukrajini in odprtje nove fronte v tretji državi. Kateri, ni omenjeno.

Na mizi je tudi, piše General SVR, dobronamerna gesta z vrnitvijo nadzora nad regijami Herson, Harkov in Zaporožje Ukrajini, govora pa je bilo tudi o tako imenovani ekstremni opciji, po kateri bi se ruske sile odpovedale vsemu ukrajinskemu ozemlju, ki ga je Rusija okupirala po 23. februarju.

Ruske vojaške in politične veljake naj bi tudi skrbelo zdravje predsednika Putina, še navajajo na kanalu General SVR, vendar pa dodatne podrobnosti ta hip niso znane. Foto: Reuters

14.33 Rusa in Ukrajinec poskušali vdreti v albanski vojaški objekt

Dva ruska in en ukrajinski državljan so poskušali vdreti v albanski vojaški objekt Gramsh, namenjen razstavljanju odsluženega orožja. Poškodovana sta bila dva albanska vojaka, ta sta jih pri dejanju opazila in poskušala ustaviti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eden od osumljencev je preskočil varnostno ograjo obrata v osrednji Albaniji ter napadel vojaka, ki sta se mu zoperstavila, je danes povedal obrambni minister Niko Peleshi.

"Ruski državljan se je odzval s silo in uporabil tudi razpršilo, ki je poškodovalo dva vojaka. Vseeno jima je uspelo posvariti policijo," je Peleshi povedal po obisku vojakov v bolnišnici. Vojaka sicer nista resneje poškodovana in ju bodo kmalu odpustili iz bolnišnice.

Albanske sile so 24-letnega ruskega državljana aretirale, ko je fotografiral tovarno. Pozneje so v avtomobilu nedaleč od obrata odkrili in aretirali še 33-letnega Rusa in 25-letnega Ukrajinca.

Trojica je osumljena vohunjenja, je povedal albanski premier Edi Rama. "Gre za incident, ki ga moramo obravnavati v širšem regionalnem in političnem kontekstu. Ne moremo reči, da je šlo za običajen incident, a hkrati tudi ne smemo prehitro delati sklepov," pa je dodal Peleshi.

10.02 Ameriško letalonosilko pred Rusi reševali Italijani?

Pred tremi tedni je ruska vojna mornarica ameriški letalonosilki Harry Truman poskusila preprečiti izhod iz Jadranskega morja, je v intervjuju za italijanski medij La Repubblica dejal vrhovni poveljnik italijanske obrambe admiral Giuseppe Cavo Dragone. Po njegovih besedah so ruske vojaške ladje zato prišle vse do Ancone (mesto v Italiji, ki leži na približno enaki zemljepisni širini kot hrvaški Split), zato se je bila italijanska vojna mornarica prisiljena odzvati.

"Takoj ko so ruske vojaške ladje prispele v Jadransko morje, smo aktivirali svojo mornarico. Ruse so tako ves čas spremljali italijanski rušilci in fregate ter vojaški lovci. Sredozemske države se pač morajo navaditi, da bo Rusija na njihove meje zaradi trenutnih razmer pogosto pošiljala svoje vojaške sile," je še dejal Dragone.

9.25 Moskva napoveduje protiukrepe na morebitno prepoved vstopa ruskim turistom v EU

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v soboto napovedal, da se bo Rusija na načrte EU, da bi ruskim državljanom prenehali izdajati turistične vizume, odzvala z enakim ukrepom in bo prenehala izdajati vizume evropskim turistom. Te načrte, o katerih se v Uniji vse glasneje razmišlja, pa je označil za "nacistično politiko".

"Kar vidimo, je jasna manifestacija nacističnih politik, ko visoki evropski uradniki zagovarjajo rusofobno idejo, da bi preprečili vstop v države EU vsem ruskim državljanom," je po poročanju nemške tiskovne agencije dejal Šojgu.

Estonija, Latvija, Litva in Češka so se že odločile, da zaradi ruske agresije na Ukrajino prenehajo oziroma omejijo izdajanje turističnih vizumov ruskim državljanom. Finska namerava izdajanje vizumov Rusom drastično omejiti s septembrom, podobno razmišljata tudi Poljska in Danska.

Hkrati se krepijo pozivi k sprejemu tega ukrepa na evropski ravni. O tem naj bi se konec meseca na neformalnem srečanju pogovarjali tudi zunanji ministri članic EU.

A enotnosti o tem vprašanju za zdaj ni. Predvsem Nemčija zamisli ne podpira, ker meni, da bi s tem kaznovali tudi tiste, ki niso nič krivi za dejanja Kremlja.

Šojgu je sicer grožnje, da se bo Rusija na dejanja evropskih držav odzvala z enakimi ukrepi, izrekel na prvem "mednarodnem antifašističnem kongresu", ki so ga pripravili v bližini Moskve. Kot uvodni govornik je ponovil razloge, zakaj je Rusija morala napasti Ukrajino. Dejal je, da so "nacionalistične politike vodstva v Kijevu ob podpori Zahoda" že več let napadale rusko kulturo v Ukrajini, kar pomeni grožnjo ruski varnosti.

8.40 Zelenski poziva Ukrajince k enotnosti in nadaljevanju boja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem videonagovoru rojake vnovič pozval k enotnosti in nadaljevanju boja proti ruski agresiji, ki se je začela pred skoraj šestimi meseci. "Ostati moramo trdni. Prestati bomo morali še veliko, na žalost tudi veliko bolečine," je sporočil Zelenski.

Ukrajina bo v sredo zaznamovala svoj dan neodvisnosti, hkrati pa bo na ta dan minilo tudi šest mesecev, odkar je Rusija sprožila invazijo in se je začela vojna. "Za zmago Ukrajine se bomo morali boriti. Še vedno imamo veliko pred seboj," je dejal predsednik.

Opozoril je, da bi lahko Rusi ukrajinski dan neodvisnosti izkoristili za še posebej surove napade. "Takšen je naš sovražnik. Že zdaj je Rusija tega pol leta vsak drugi teden storila nekaj ogabnega in krutega," je dejal Zelenski. Vsakodnevne raketne in topniške napade na območju Harkova in Donbasa pa je označil za ruski teror.

Cilj Rusije je po njegovih besedah ponižati državo in širiti strah in konflikt. A temu pritisku se ne sme nihče ukloniti ali pokazati šibkosti. "Zato moramo ostati skupaj, si pomagati, obnoviti, kar je bilo uničeno, in se boriti za svoje ljudi," je še dodal ukrajinski predsednik.

8.31 Novi lastniki začeli odpiranje nekdanjih Starbucksovih kavarn v Rusiji

Naslednik ameriške verige kavarn Starbucks v Rusiji, preimenovan v Stars Coffee, je v petek v eni od moskovskih kavarn sprejel prve obiskovalce. Preostale kavarne po državi nameravajo odpreti do konca septembra.

Starbucksovih 130 kavarn v Rusiji sta julija kupila Kremlju naklonjeni glasbenik Timati in lastnik restavracij Anton Pinski ter jim dala novo ime s sloganom "bucksa ni več, zvezde ostajajo". Novi logotip nadomešča Starbucksovo ikonično morsko deklico z dvojnim repom z žensko, ki nosi tradicionalno rusko pokrivalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski potrošniki bodo na meniju kavarne našli večino znanih Starbucksovih kofeinskih pijač, novi lastniki pa bodo ohranili tudi tradicijo pisanja imen strank na skodelice ob prevzemu naročila. Delo v kavarnah z novim imenom bo nadaljevalo tudi 80 odstotkov nekdanjih Starbucksovih delavcev.

Tako potrošniki kot vlagatelji so po začetku ruske invazije na Ukrajino konec februarja začeli pritiskati na zahodna podjetja, naj prekinejo stike z ruskim trgom, a licenčnih pogodb ni bilo mogoče na hitro spremeniti.

4.05 Hči Putinovega prišepetovalca umrla v eksploziji v Moskvi

рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь



Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz — DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) August 20, 2022

Za zdaj še ni zanesljivih informacij o tem, kaj natanko se je zgodilo v Moskvi, po neuradnih podatkih pa naj bi v eksploziji avtomobila, v katerem je bila bomba, umrla hči domnevnega Putinovega ideologa Aleksandra Dugina. Tega so, sodeč po objavah na družbenih omrežjih Twitter in Telegram, tudi posneli na kraju dogodka:

Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Aleksander Dugin je sicer človek, ki mu predvsem na Zahodu pravijo "Putinovi možgani". Sodeč po nekaterih teorijah, ima zelo velik vpliv na ruskega predsednika.

Na zelniku Dugina, samooklicanega fašista in okultista, ki se navdušuje nad "mističnostjo" zloglasnega sovjetskega serijskega morilca Andreja Čikatila, naj bi med drugim zrasla ideja o ruski priključitvi Krima, ki jo je Putin ukazal leta 2014 in je bila prvi korak k letošnji vojni med Rusijo in Ukrajino. Uradno sicer ni znano, ali sta se Dugin in Putin sploh kdaj srečala v živo.

Aleksandru Duginu pravijo tudi "Putinov Rasputin". Foto: Guliver Image

Rusi sicer že domnevajo, da je bila avtomobilska bomba v resnici namenjena Duginu, ne njegovi hčerki. Tudi vodja proruske manjšine v ukrajinskem Donecku Denis Pušilin je za smrt Duginove obtožil Ukrajince.